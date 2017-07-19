Friulia: ok soci ad aumento di capitale da 23,2 mln euro

La Regione Fvg ha contribuito con 20 mln di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 17 dic - I soci della finanziaria regionale del Friulia Venezia Giulia Friulia hanno deliberato oggi un aumento di capitale da 23,2 mln euro durante l'assemblea straordinaria tenutasi oggi a Trieste.

"La decisione assunta dall'assemblea dei soci di Friulia di procedere a un aumento strategico di capitale - dichiara l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli - rappresenta un'ulteriore e rilevante scelta della Regione a sostegno del sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia.

Con questo intervento rafforziamo in modo concreto la capacita' della nostra finanziaria regionale di affiancare le imprese del territorio che stanno attraversando fasi di difficolta', offrendo loro strumenti adeguati a superare momenti complessi e preservare competitivita', occupazione e prospettive di crescita. Friulia conferma cosi' il proprio ruolo di partner stabile e affidabile per le aziende regionali, in una logica di sviluppo sostenibile e di tutela del tessuto economico locale".

La Regione Fvg (titolare di oltre l'86% delle quote sociali) ha partecipato all'operazione con uno stanziamento di 20 milioni di euro.

Com-col-ric

(RADIOCOR) 17-12-25 16:58:31 (0546) 5 NNNN