Flossbach von Storch: AI, la scommessa da 2.500 miliardi dei big - PAROLA AL MERCATO

di Bert Flossbach* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 feb - L'IA ha aperto le porte a un nuovo mondo dalle possibilita' apparentemente illimitate. Innovazioni rivoluzionarie stanno alimentando al massimo l'immaginazione degli investitori. Guida legale senza patente, farmaci che si sviluppano virtualmente da soli, assistenti visibili e invisibili in ogni ambito della vita, la fine della carenza di manodopera: il vasto potenziale di un tema affascinante, unito a una fede quasi religiosa in un nuovo salvatore, costituisce il terreno fertile per una bolla del mercato azionario.

E' importante, tuttavia, distinguere tra l'innovazione tecnologica da un lato e il comportamento di investimento di aziende e risparmiatori dall'altro. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non e' una bolla, proprio come non lo era Internet. La celebre bolla delle dot-com non scaturi' infatti da un fallimento della rete in quanto infrastruttura, ma da proiezioni finanziarie illusorie e modelli di business inconsistenti che alimentarono l'irrazionalita' degli investitori. Mentre le icone di quel boom svanivano in un crash del Nasdaq durato tre anni con perdite dell'80%, i futuri colossi del settore stavano ancora ridefinendo la propria identita' o non erano ancora nati. La storia insegna dunque che il valore reale di una rivoluzione tecnologica emerge solo dopo che la speculazione finanziaria ha esaurito la sua spinta distruttiva.

Anche il timore dei dirigenti d'azienda che la propria attivita' altamente redditizia possa essere scardinata da un'altra societa' o da una nuova tecnologia puo' innescare un'ondata di investimenti. E' esattamente cio' che sta accadendo ora. Ha senso che i leader del settore proteggano i loro profitti e le migliaia di miliardi di dollari di valore di mercato offrendo essi stessi servizi di IA o gestendo giganteschi data center per conto terzi. Il principio guida e' chiaro: meglio investire troppo che perdere il treno dell'IA.

L'imponente afflusso di capitali nell'intelligenza artificiale da parte degli hyperscaler (Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft) risponde a una logica difensiva per blindare il vantaggio competitivo, ma la mole di questi investimenti sta alimentando una pericolosa spirale speculativa nel comparto dei produttori di chip. Giganti come Nvidia (che ha una capitalizzazione di mercato di 4500 miliardi di dollari) e Broadcom (1700 miliardi di dollari in borsa) hanno raggiunto pesi determinanti negli indici globali, spingendo gli investitori, mossi dal timore di restare esclusi dai guadagni, verso valutazioni irrazionali tipiche delle bolle finanziarie. Quando tali eccessi colpiscono titoli pesanti, tendono a trascinare l'intero mercato con se': prima verso l'alto, poi verso il basso. Cio' puo' portare a dolorose sorprese per gli investitori passivi che investono in un fondo indicizzato ampio per diversificare il rischio.

Ogni bolla segue il proprio copione. A differenza della bolla delle dot-com, l'attuale boom dell'IA poggia su basi economiche piu' solide. Tuttavia, sarebbe senza precedenti nella storia finanziaria che un boom di investimenti come quello che stiamo vivendo si concludesse in modo dolce e silenzioso senza danni collaterali. Le bolle azionarie scoppiano quando le elevate aspettative degli investitori si rivelano esagerate. Vale quindi la pena cercare di capire quanto siano elevate e realistiche le aspettative del mercato azionario per i volumi di investimento nell'IA.

Sulla base delle stime degli analisti finanziari e delle valutazioni dei principali produttori di chip, si prevede che Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft avranno un budget di investimento totale di circa 2500 miliardi di dollari per gli anni dal 2025 al 2029. Cio' significherebbe investire circa 500 miliardi di dollari all'anno in infrastrutture IA. Gran parte di questi fondi e' destinata probabilmente ai chip ultraveloci del produttore statunitense Nvidia, come si deduce dalle stime di vendita degli investitori.

*co-fondatore di Flossbach von Storch.

