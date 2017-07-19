Fiere: eventi in programma dal 3 al 7 novembre

- Milano: dal 6 al 9 novembre 'EICMA' - Esposizione internazionale delle due ruote.

Organizzazione: Eicma Spa Luogo: Rho-Fieramilano Sito: https://www.eicma.it/ - Bergamo: dal 29 ottobre al 2 novembre 'FIERA CAMPIONARIA' - fiera del Commercio e dei Servizi.

Organizzazione: Promoberg Srl Luogo: Bergamo Fiera Nuova Sito: https://www.campionaria-bergamo.it/ - Verona: dal 6 al 9 novembre 'FIERACAVALLI' - fiera internazionale dedicata ai cavalli e all'equitazion.

Organizzazione: VeronaFiere Luogo: VeronaFiere Sito: http://www.wine2wine.net/ - Padova: dal 6 all'8 novembre 'EXPOSCUOLA' - evento per valutare la scelta del percorso scolastico, formativo e lavorativo.

Organizzazione: Padova Hall S.p.A.

Luogo: Fiera di Padova Sito: https://exposcuola.it/ - Bolzano: dal 6 al 9 novembre 'BIOLIFE' - fiera dello stile di vita consapevole.

Organizzazione: FieraMesse Luogo: Fiera Bolzano Sito: https://www.fierabolzano.it/it/biolife - Bolzano: dal 6 al 9 novembre 'FIERA D'AUTUNNO' - fiera dove si trovano tanti nuovi spunti, prodotti e idee concrete per raggiungere un nuovo livello di benessere in tutti gli aspetti della vita.

Organizzazione: FieraMesse Luogo: Fiera Bolzano Sito: https://www.fierabolzano.it/it/fiera-dautunno - Bologna: dal 5 al 7 novembre 'REFRIGERA' - manifestazione unica in Italia e punto di riferimento per il Sud Europa e il Mediterraneo, offre l'opportunita' a tutti i frigoristi, i manager e gli operatori del settore di incontrare i principali fornitori nazionali e internazionali di tecnologie, macchinari, componenti e servizi Organizzazione: A151 Srl Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://refrigera.show/ - Rimini: dal 4 al 7 novembre 'ECOMONDO' - evento annuale leader nei settori della green and circular economy, e' il punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni.

Organizzazione: Italian Exhibition Group Luogo: Quartiere Fieristico Sito: https://www.ecomondo.com/ - Arezzo: dall'1 al 4 novembre 'LA CITTADELLA DEL GUSTO' - un'esperienza culinaria senza pari che celebra la creativita', l'innovazione e l'arte della cucina.

Organizzazione: Arezzo Fiere e Congressi Luogo: Quartiere fieristico Sito: https://www.lacittadelladelgusto.it/ - Roma: dal 4 al 7 novembre 'WELFAIR. LA FIERA DEL FARE SANITA'' - fiera dedicata alla Sanita' in Italia, che riunisce i vertici della governance sanitaria, delle societa' scientifiche e delle grandi aziende di tecnologie medicali.

Organizzazione: FareSanita' - Fiera Roma Luogo: Fiera di Roma Sito: https://www.romawelfair.it/ - Napoli: dal 5 al 7 novembre 'ORIENTASUD' - Il salone delle Opportunita' per i giovani del Meridione. Orientamento, informazioni, opportunita' di studio e scambi, colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formativo-professionali dei ragazzi.

Organizzazione: All Social s.r.l.

Luogo: Mostra d'Oltremare Sito: www.orientasud.it - Napoli: dal 7 al 9 novembre 'CREATTIVA NAPOLI' - Salone delle Arti manuali, dell'Hobbistica, del Modellismo e del Bricolage - Edizione Autunnale.

Organizzazione: Promoberg S.r.l.

Luogo: Mostra d'Oltremare Sito: https://www.fieracreattiva.it/napoli-creattiva/ - Bari: dal 6 al 9 novembre 'PROMESSI SPOSI' - salone internazionale del wedding.

Organizzazione: Pubblivela Luogo: Quartiere fieristico.

Sito https://www.promessisposi.info/

