Festival dell'economia di Trento: i panel -4

ORE 10,00 'Cieli d'Europa inquinati dalla luce' I protagonisti: Laura Bellia, Universita' degli studi di Napoli Federico II; Cristiano Bertolucci, Universita' degli studi di Ferrara; Nicoletta Carbone, Radio 24 - Il Sole 24 Ore; Roberto Manfredini, Universita' degli studi di Ferrara Format: Panel Tema: Medicina, salute e sanita' PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze ORE 10,30 'L'economia nelle nuove frontiere dell'Occidente' I protagonisti: Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato, Marcegaglia holding; Mario Sechi, direttore Libero; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy; Format: Dialogo Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di Rappresentanza ORE 10,45 'Piano Mattei, risultati raggiunti e progetti per l'Africa' I protagonisti: Enzo Cursio, africanista, Elisabetta Illy, founder & ceo picture of change; Alberto Magnani, Il Sole 24 Ore; Maria Ilena Rocha, presidente nazionale ANOLF ETS - Associazione nazionale Oltre Le Frontiere; Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Castello del Buonconsiglio - Sala Gerola ORE 11,00 'Dazi, imprese e lavoro' I protagonisti: Elly Schlein, deputata, segretaria Partito democratico; Ferruccio de Bortoli Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo della Provincia - Sala Depero ORE 11,15 'Competitivita' da aumentare e come riuscirci' I protagonisti: Gian Marco Chiocci, direttore Tg1, Rai; Tommaso Foti, ministro Affari europei, politiche di coesione e Piano nazionale di ripresa e resilienza Format: Dialogo Tema: Attualita' PRESSO: Palazzo Geremia - Sala di Rappresentanza ORE 12,00 'Tre nuove frontiere dell'economia: il subacqueo, lo spazio e l'artico' I protagonisti: Roberto Battiston, Universita' di Trento; Enrico Credendino, capo di stato maggiore Marina militare; Roberto Folgiero, amministratore delegato Fincantieri; Marco Magnani, Universita' Luiss Guido Carli; Ugo Salerno, presidente Rina, Paola Severino, presidente, School of Law, Universita' Luiss Guido Carli, Sarah Varetto, executive vice president communications, inclusion & bigger picture Sky Italia Format: Panel Tema: Economia dello spazio PRESSO: ITAS Forum ORE 12,00 'Capitalismo familiare e nuove frontiere europee' I protagonisti: Gerardo Braggiotti, banchiere d'affari, Fabio Corsico, Universita' Luiss Guido Carli; Ian Gallienne, chairman Board of directors, Groupe Bruxelles Lambert; Santiago Iniguez de Onzono, presidente IE University; Marigia Mangano Il Sole 24 Ore E' prevista la traduzione simultanea E' prevista la traduzione nella lingua dei segni Format: Panel Tema: Attualita' PRESSO: Cinema Vittoria ORE 12,00 'L'ora della verita': l'Europa' I protagonisti: Sylvie Goulard, Sda Bocconi school of management, Universita' Bocconi; Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi; Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato, Marcegaglia holding; Romano Prodi, Universita' di Bologna; Giulio Tremonti, presidente commissione Affari esteri e comunitari, Camera dei deputati Evento in collaborazione con l'Ispi-Istituto per gli studi di politica internazionale Format: Panel Tema: Geopolitica PRESSO: Teatro Sociale ORE 12,00 'Le nuove frontiere della longevita'' CON: Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Alberto Faustini, giornalista.

I protagonisti: Mario Abbadessa, senior managing director, head of transactions Europe & country head of Hines Italy; Valentina Bollati, Universita' degli Studi di Milano; Francesca Cerati, Il Sole 24 Ore; Paolo Di Giorgio, ceo Angelini Ventures; Nicola Palmarini, direttore del NICA - UK National Innovation centre for ageing; Vittorio Sebastiano, Stanford University Format: Panel Tema: Medicina, salute, sanita', abitare e servizi PRESSO: Palazzo Benvenuti - Sala Nones ORE 12,15 'Le big tech dopo l'ascesa di Musk' introducono Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo in dialogo con Luca De Biase, Il Sole 24 Ore. Segue tavola rotonda con Paolo Boccardelli, rettore Universita' Luiss Guido Carli; Michele Boldrin, Washington University in Saint Louis e Alberto Sangiovanni Vincentelli, UC Berkeley I protagonisti: Paolo Boccardelli, rettore Universita' Luiss Guido Carli; Michele Boldrin, Washington University in Saint Louis; Luca De Biase, Il Sole 24 Ore; Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo; Alberto Sangiovanni Vincentelli, UC Berkeley Format: Panel Tema: Economia digitale PRESSO: Sala di Rappresentanza - Palazzo della Regione ORE 12,15 'Made in Italy: le strategie dell'Italia' I protagonisti: Francesco Canzonieri, amministratore delegato Nextalia Sgr; Claudio Levorato, presidente Rekeep; Fabrizio Lobasso, vice direttore generale Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Eraldo Minella, direttore generale servizi professionali e formazione Il Sole 24 ORE; Pasqualino Monti, amministratore delegato Enav; Luca Orlando, Il Sole 24 Ore; Luigi Riva, presidente Assoconsult Format: Panel Tema: Economia delle imprese PRESSO: Palazzo della Regione - Sala di rappresentanza ORE 12,15 'Cooperazione 2.0: nuove alleanze afro-europee per un mondo che cambia' I protagonisti: Daniele Pierre Castellan, Giacomo Ciambotti, Universita' Cattolica del Sacro Cuore, Marta Sachy, Andrea Censoni, Sandra Endrizzi, Direttrice area di capacity building, Centro per la Cooperazione Internazionale, Tommaso Lapiana, Programs & Scouting, BeEntrepreneurs; Alberto Magnani, Il Sole 24 Ore Format Panel Tema: Geopolitica.

PRESSO: Palazzo Sardagna - Sala delle Scienze

