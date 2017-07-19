Farmacosmo: rileva restante 33% da FDL e arriva a detenere 100% pharmasi.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Farmacosmo rende noto che in data odierna si e' perfezionata la stipula di due atti di vendita con oggetto, rispettivamente, l'acquisto da parte di Farmacosmo di una partecipazione rappresentativa del 33% del capitale di Farmacia De Leo (FDL) detenuta da Rosario De Leo - societa' proprietaria del portale pharmasi.it e della farmacia fisica situata a Messina - e la vendita, da parte di FDL e in favore di Nica Sgroi srl del ramo di azienda 'farmacia fisica', riferito alle attivita' della farmacia a Messina in Via Madonna delle Grazie. L'efficacia degli atti di vendita e' sospensivamente condizionata all'ottenimento, da parte dell'autorita' competente, dell'autorizzazione al trasferimento della farmacia fisica in favore di Nica Sgroi srl. 'Con l'acquisto del 100% di pharmasi.it - ha dichiarato Fabio de Concilio, Presidente e Ad Farmacosmo - proseguira' il percorso di razionalizzazione della crescita digitale delle nostre controllate, coerentemente con la strategia avviata da fine 2022. Il sito www.pharmasi.it, che vanta un potenziale straordinario dovuto dall'interazione del team di lavoro relativo ai dipartimenti marketing ed IT, entrera' in una nuova fase di espansione. Il gruppo Farmacosmo per dare continuita' al business manterra' la logistica oggi presente in Sicilia'. Prima del perfezionamento dell'Operazione il capitale sociale di FDL - conduttrice dei rami d'azienda relativi al portale e alla farmacia fisica - e' cosi' detenuto dai soci: Farmacosmo e' titolare del 67% e Rosario De Leo titolare del restante 33%. A fronte dell'avveramento della condizione sospensiva, Farmacosmo acquistera' il 33% di FDL per un valore pari a 1,8 milioni e riconoscera' a Rosario De Leo a titolo di earn-out, l'importo di 300mila euro, come stabilito dai precedenti accordi tra le parti dell'11 novembre 2022.

