Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Eni: Urso, bioraffineria con Q8 a Priolo scelta di grande valore per la Sicilia

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - "L'investimento annunciato da Eni e Q8 Italia rappresenta una scelta industriale strategica di grande valore per il polo di Priolo e per l'intera Sicilia. Un progetto fondato su basi finanziarie robuste e su una chiara prospettiva di lungo periodo, promosso da due grandi operatori gia' radicati con successo nell'Isola". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l'annuncio della costruzione di una nuova bioraffineria a Priolo, in Sicilia.

            "La nuova bioraffineria - ha aggiunto Urso - rafforzera' occupazione, competitivita' e riconversione sostenibile di un sito industriale storico, trasformandolo in una risorsa per il futuro energetico e produttivo nazionale'.

            vmg.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 03-02-26 11:37:28 (0290)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Eni 17,232 +0,07 13.31.21 17,116 17,356 17,30


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.