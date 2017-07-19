Eni: Urso, bioraffineria con Q8 a Priolo scelta di grande valore per la Sicilia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 feb - "L'investimento annunciato da Eni e Q8 Italia rappresenta una scelta industriale strategica di grande valore per il polo di Priolo e per l'intera Sicilia. Un progetto fondato su basi finanziarie robuste e su una chiara prospettiva di lungo periodo, promosso da due grandi operatori gia' radicati con successo nell'Isola". Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l'annuncio della costruzione di una nuova bioraffineria a Priolo, in Sicilia.

"La nuova bioraffineria - ha aggiunto Urso - rafforzera' occupazione, competitivita' e riconversione sostenibile di un sito industriale storico, trasformandolo in una risorsa per il futuro energetico e produttivo nazionale'.

vmg.

