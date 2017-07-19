Eni: Plenitude avvia la costruzione di un parco eolico in Calabria da 13 MW

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 nov - Eni Plenitude ha avviato la costruzione del parco eolico 'Tarsia Ovest', situato nel Comune di Tarsia, in provincia di Cosenza, con una potenza complessiva di circa 13 Mw. Il parco, si legge in una nota Plenitude, una volta entrato in esercizio, avra' una produzione stimata di energia di circa 30 GWh/anno. Il progetto prevede l'installazione di 3 aerogeneratori della potenza di 4,3 Mw ciascuno, con diametro di 150 metri ed un'altezza complessiva di 180 metri. L'impianto verra' collegato alla rete elettrica mediante cavidotti ed una sottostazione elettrica di trasformazione dedicata. Paolo Bellucci, Responsabile Rinnovabili di Plenitude in Italia, ha dichiarato: 'L'avvio dei lavori di Tarsia Ovest rappresenta una iniziativa importante che riflette il nostro impegno nello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia ed e' in linea con il nostro obiettivo di investire in soluzioni funzionali alla transizione energetica'. Plenitude, Societa' controllata da Eni, e' presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un'ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Societa' ha l'obiettivo di raggiungere 10 GW di capacita' rinnovabile a livello globale.

