Energia: Green Arrow rifinanzia per 41,5 mln con Mps parco eolico in Basilicata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Green Arrow Capital rifinanzia un parco eolico in Basilicata in portafoglio tramite un green loan con Mps e Mediocredito Trentino Alto Adige da 41,5 milioni. L'asset, situato nei comuni potentini di Tolve e Vaglio, e' controllato da Lucania Wind Energy Srl e ha una capacita' installata totale di 39MW.

Il parco eolico e' composto da 13 aereogeneratori (ognuno con una capacita' di 3MW) e da una sottostazione elettrica ad alta tensione, che produce annualmente circa 90 GWh di energia rinnovabile, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 33.000 famiglie.

L'operazione ha visto la sottoscrizione di un green loan su base Project Financing per un importo di 41,5 milioni e una durata di 12 anni con Monte dei Paschi di Siena (mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca hedging, banca depositaria e banca agente) e da Mediocredito Trentino Alto Adige (banca finanziatrice).

"Il nuovo finanziamento consente di migliorarne la solidita' complessiva e di ottenere ulteriori efficienze gestionali, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo di impianti sempre piu' sostenibili ed efficienti. E' un risultato che conferma la capacita' di intervento di Green Arrow Capital a favore del territorio e della transizione energetica' spiega Giovanni Pinelli, senior director delle attivita' Energy & Digital Infrastructure della piattaforma di gestione di investimenti alternativi Green Arrow Capital.

