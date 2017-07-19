Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 24 ottobre

FINANZA - Roma: evento "The Savings and Investment Union: Achievements and Perspectives", organizzato da Ania. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Liverani, presidente Ania. Presso Palazzo Taverna.

- Si conclude la sesta emissione del BTp Valore.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: E.P.H., Next Re Siiq.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Eni.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Francia: revisione rating Moody's.

- Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, settembre. Ore 01,30 - Giappone: CPI (naz.) a/a, settembre. Ore 1,30.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim. ottobre. Ore 2,30 - Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, settembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, settembre. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia consumatori, ottobre. Ore 8,45 - Francia: PMI servizi prelim. ottobre. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. ottobre. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. ottobre. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. ottobre. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. ottobre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. ottobre. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. ottobre. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. ottobre. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. ottobre. Ore 10,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) m/m, settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI (escluso alimentari, energia) a/a settembre. Ore 14,30.

- Stati Uniti: CPI m/m settembre. Ore 14,30.

- Belgio: Indice ciclico BNB, ottobre. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. ottobre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. ottobre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. ottobre. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Vendite di nuove case (mln ann.) settembre.

Ore 16,00.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, ottobre.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Rimini: si conclude "Z!ng - Zone of Innovation & Growth", evento dedicato all'innovazione digitale nelle imprese, organizzato da Var Group. Presso il Palacongressi.

- Venezia: si conclude la prima edizione di "InSummit", un evento, organizzato da Bip, pensato come spazio di dialogo e riflessione sulle grandi trasformazioni che stanno ridefinendo l'economia globale, la tecnologia e il ruolo dell'essere umano nell'era dell'intelligenza artificiale.

Partecipano, tra gli altri, Donato Iacovone, presidente Bip; Alberto Idone, a.d. Bip; Gianluca Bufo, a.d. Iren; Stefano Donnarumma, a.d. Ferrovie dello Stato Italiane; Yaser Faquih, Chief Economist e viceministro dell'Economia dell'Arabia Saudita; Agostino Scornajenchi, a.d. Snam; Vincenzo Marinese, vicepresidente Confindustria per l'Organizzazione e i Rapporti con Territori e Categorie.

Presso l'Isola delle Rose.

- Milano: assemblea annuale di Avr - Associazione Italiana Costruttori Valvole e Rubinetteria "Acqua, Idrogeno e Nucleare: nuove frontiere per il settore delle valvole e rubinetti". Ore 9,15. Presso l'Hotel Melia'.

- Siracusa: si conclude la prima edizione di "Education and Open Innovation Forum", un evento che mette al centro il capitale umano come motore di sviluppo economico e sociale.

Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito; Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Francesco De Santis, vicepresidente di Confindustria per Ricerca e Innovazione; Riccardo Di Stefano, delegato del presidente di Confindustria per Education e Open Innovation; Alberto Tripi, special advisor del presidente di Confindustria per l'Intelligenza Artificiale. Presso il Teatro Massimo di Ortigia.

- Venezia: si conclude la IV edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, "Harmonizing Values", un confronto su norme e processi condivisi per una moda piu' sostenibile e competitiva. L'evento e' promosso da Confindustria Moda, The European House - Ambrosetti e Confindustria Veneto Est. Ore 9,30. Presso la Fondazione Giorgio Cini.

- Trieste: assemblea generale Confindustria Friuli Venezia Giulia. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria. Presso Generali Convention Centre, viale Miramare 24/2.

- Napoli: si conclude il forum dell'Economia del Nuovo Mondo "Cambio di Paradigma", promosso dal quotidiano Il Mattino.

Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Bce; Flavio Cattaneo, a.d. Gruppo Enel; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica; Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. Gruppo FS Italiane; Renato Mazzoncini, a.d. e d.g. Gruppo A2A; Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Biagio Mazzotta, presidente Fincantieri. Presso l'Universita' degli Studi Federico II, via Partenope 36. Anche in streaming.

- Napoli: prosegue la Convention per il 60esimo anniversario dei Consulenti del Lavoro. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Natale Forlani, presidente Inapp. Presso la Stazione Marittima. I lavori terminano domani.

- Torino: si apre "Open Innovation Summit 2025 - AI e industria: le domande giuste", organizzato da Il Sole 24 Ore e Zest. Ore 15,00. Presso le Ogr Torino. L'evento si conclude domani.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

Red-

(RADIOCOR) 21-10-25 19:30:37 (0683) 5 NNNN