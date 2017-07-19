Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 23 gennaio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: CPI (naz.) ex-alim. freschi a/a, dicembre. Ore 0,30.

- Giappone: CPI (naz.) a/a, dicembre. Ore 0,30.

- Giappone: PMI manifatturiero prelim. gennaio. Ore 1,30.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio a/a, dicembre. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: Vendite al dettaglio m/m, dicembre. Ore 8,00.

- Francia: Fiducia imprese manifatturiere, gennaio. Ore 8,45.

- Spagna: PIL t/t prelim. T4. Ore 9,00.

- Francia: PMI servizi prelim. gennaio. Ore 9,15.

- Francia: PMI manifatturiero prelim. gennaio. Ore 9,15.

- Germania: PMI servizi prelim. gennaio. Ore 9,30.

- Germania: PMI manifatturiero prelim. gennaio. Ore 9,30.

- Eurozona: PMI servizi prelim. gennaio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI manifatturiero prelim. gennaio. Ore 10,00.

- Eurozona: PMI composito prelim. gennaio. Ore 10,00.

- Gran Bretagna: PMI servizi prelim. gennaio. Ore 10,30.

- Gran Bretagna: PMI manifatturiero prelim. gennaio. Ore 10,30.

- Stati Uniti: Markit PMI Manif. prelim. gennaio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Servizi prelim. gennaio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Markit PMI Composito prelim. gennaio. Ore 15,45.

- Stati Uniti: Fiducia famiglie (Michigan) finale, gennaio.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Davos (Svizzera): si conclude la 56esima edizione del World Economic Forum, con la partecipazione, tra gli altri, di 65 capi di stato e di governo. Alle ore 9,00 Outlook rischi geopolitici per il 2026; alle ore 11,00 Global Economic Outlook, con Christine Lagarde e Kristalina Georgieva. - Torino: XII edizione di "Humanifesto: le innovazioni necessarie", organizzato dal gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Piemonte. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Maria Anghileri, vicepresidente Confindustria e presidente G.I. Confindustria. Presso il Centro Congressi Unione Industriali di Torino, via Manfredo Fanti 17.

- Roma: business Forum Italia-Germania, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da ITA-Italian Trade Agency. Ore 10,00.

Partecipano, tra gli altri, Stefan Pan, vicepresidente di Confindustria per l'Unione Europea e il Rapporto con le Confindustrie europee; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Katherina Reiche, ministra federale per gli Affari Economici e l'Energia della Germania. Presso il Grand Hotel Parco dei Principi, via Gerolamo Frescobaldi 5.

- Milano: si apre la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo "Undertourism, la sfida dell'Italia da scoprire", promosso dal Ministero del Turismo in collaborazione con Enit. Ore 14,00. Partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (in videocollegamento); Ignazio La Russa, presidente del Senato; Daniela Santanche', ministro del Turismo; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Attilio Fontana, presidente della Lombardia; Raffaele Fitto, commissario europeo per la politica regionale. Presso il Palazzo del Ghiaccio. I lavori terminano domani.

- Roccaraso (Aq): prende il via l'iniziativa "Idee in Movimento", promossa dalla Lega. Tre giorni di confronti, dibattiti e momenti di ascolto con ministri, sottosegretari, societa' civile, dirigenti del partito, militanti e giovani leghisti. Ore 14,00. Presso la Sala Comunale (primo appuntamento riservato). I lavori terminano il 25 gennaio.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: vertice intergovernativo Italia - Germania al quale partecipano, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. Ore 11,30. Villa Doria Pamphilj.

- Roma: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Forum imprenditoriale Italia - Germania. Ore 16,00. Presso l'Hotel Parco dei Principi.

CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula).

