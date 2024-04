Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 12 aprile

FINANZA - Roma: conferenza organizzata da Consob, in collaborazione con Borsa Italiana, dedicata alla presentazione delle iniziative volte ad aumentare l'efficienza e la competitivita' del mercato primario del debito italiano. Ore 10,30. Via Claudio Monteverdi, 35.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Bastogi, Bioera, indelB.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea Risanamento. Ore 9,30. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda. Via Romualdo Bonfadini, 148.

- Milano: assemblea ordinaria e straordinaria Unicredit. Ore 10,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/23. Parte straordinaria: modifiche statutarie, deliberazioni inerenti e conseguenti. Piazza Gae Aulenti, 3.

- Roma: assemblea Acea. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/23, nomina cda. Piazzale Ostiense 2.

DATI MACROECONOMICI - Cina: bilancia commerciale USD, marzo. Ore 5,00.

- Cina: esportazioni in USD a/a, marzo. Ore 5,00.

- Cina: importazioni in USD a/a, marzo. Ore 5,00.

- Giappone: produzione industriale m/m finale, febbraio prel. Ore 6,30.

- Germania: inflazione a/a finale, marzo prel. Ore 8,00.

- Germania: inflazione m/m finale, marzo prel. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: bilancia commerciale (totale - GBP), febbraio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: bilancia commerciale (non UE - GBP), febbraio. Ore 8,00.

- Gran Bretagna: produzione industriale m/m, febbraio. Ore 8,00.

- Francia: inflazione m/m Ex Tob, marzo. Ore 8,45.

- Francia: inflazione m/m finale, marzo prel. Ore 8,45.

- Francia: inflazione a/a finale, marzo prel. Ore 8,45.

- Spagna: inflazione a/a finale, marzo prel. Ore 9,00.

- Italia: Istat - fatturato dell'industria e dei servizi, gennaio. Ore 10,00.

- Italia: Istat - permessi di costruire, IV trimestre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: prezzi all'import m/m, marzo. Ore 14,30.

- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan) prelim, aprile.

Ore 16,00.

ECONOMIA - Lussemburgo: riunione Ecofin. Ore 9,00.

- Verona: termina il "Business and Dialogue Forum Italia- Cina, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l'Agenzia ICE e Confindustria. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, vice presidente Confindustria per l'Internazionalizzazione. Ore 9,00. Centro Congressi Palaexpo - Veronafiere.

- Milano: evento "Autoconsumo collettivo e comunita' energetiche rinnovabili. Un modello di cittadinanza attiva per l'abitare sostenibile", organizzato da Rete IRENE, con LS Lexjus Sinacta e Quaeryon Societa' Benefit. Ore 9,30. Sala Auditorium, Assimpredil ANCE.

- Roma: CEO Meeting del Consorzio di aziende ELIS "Includere per Crescere". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Elena Goitini, presidente di Turno del Semestre, a.d. BNL e Country Head Gruppo BNP Paribas in Italia. Via Sandro Sandri, 81.

- Napoli: evento "Italia comunita' digitale - I neet e il lavoro", organizzato da Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del sud, Acri e Fondo per la repubblica digitale.

Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli e rappresentante delegato della Consulta Fondazioni di origine bancaria del Sud; Giovanni Azzone, presidente Acri. Via dei Tribunali, 213.

- conferenza stampa sul "Rapporto sullo Stato europeo del Clima 2023", organizzata dal Climate Change Service. Ore 14,00. In streaming.

- Milano: prosegue la riunione ministeriale Trasporti del G7. I lavori termino domani. Palazzo Reale.

- Carugate (Mi): convegno "BCC Milano, da 70 anni un altro modo di fare banca. Storia e prospettive del modello mutualistico nel cuore della Lombardia". Ore 17,00. Via San Giovanni Bosco, 12.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene all'incontro: "Per un'Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro". Ore 11,00. Presso la sede della Camera di commercio.

CAMERA 9,30 Ddl assistenza senza fissa dimora; Ddl sedi associazioni terzo settore; Ddl reati contro gli animali (Aula).

