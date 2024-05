Europee: Meloni, Ue concentrata su lana caprina non ha visto grandi problemi

Limitate liberta' persone e Stati, tornare indietro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - "L'Unione Europea era troppo impegnata a occuparsi di questioni di lana caprina per accorgersi che, per esempio, le nostre nazioni non controllavano piu' niente per quello che riguarda l'approvvigionamento fondamentale. Noi non eravamo padroni della nostra energia, non eravamo padroni delle materie prime fondamentali". Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5.

"Qualcuno addirittura, quando dicevamo anni fa che servisse una sovranita' alimentare, ci diceva in risposta che eravamo autarchici. Poi e' arrivata la pandemia, e' arrivata la guerra in Ucraina e ci siamo accorti che quando tu dipendi da nazioni che non puoi controllare, non sei padrone del tuo destino. Oggi la sfida europea secondo me e' tornare padrona del suo destino", ha sottolineato la premier, secondo cui "in Europa noi sappiamo come dobbiamo cucinare gli insetti" ma "non abbiamo una politica estera, non abbiamo una politica di difesa, non abbiamo una politica di controllo delle nostre catene di approvvigionamento fondamentali".

"L'Ue in questi anni - ha argomentato ancora Meloni - ha preteso di dirci che cosa potevamo e che cosa non potevamo mangiare, quale macchina potevamo e quale macchina non potevamo guidare, che dovevamo efficientare e ristrutturare le nostre case e ci spiegavano come lo dovevamo fare, chiaramente senza dirci chi pagava. Quali erano le tecnologie che le nostre aziende potevano utilizzare. Mi pare che ci sia, da questo punto di vista, una limitazione della liberta' delle persone, degli Stati nazionali sulla quale bisogna tornare indietro. L'Unione Europea puo' dare e deve dare degli obiettivi, ma poi gli Stati nazionali decidono come conseguirli".

