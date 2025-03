Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 2 aprile

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero finale, marzo. Ore 1,30.

- Stati Uniti: Nuovi occupati, stima ADP, marzo. Ore 13,15.

- Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m, febbraio. Ore 15,00.

- Stati Uniti: Ordinativi, beni durevoli m/m finale, febbraio.

Ore 15,00.

- Stati Uniti: Ordini beni durevoli ex-trasp. m/m finale, febbraio. Ore 15,00.

ECONOMIA - Roma: presentazione del Rapporto di previsione del Centro Studi Confindustria "Energia, green deal e dazi: gli ostacoli all'economia italiana ed europea". Ore 10,00. Partecipano, tra gli altri, Emanuele Orsini, presidente Confindustria; Alessandro Fontana, direttore Centro Studi Confindustria; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR; Lucia Aleotti, vicepresidente per il Centro Studi Confindustria. Piazza della Pilotta, 4.

- Milano: XI convegno dell'Osservatorio sull'Efficienza Energetica (CESEF) di AGICI "L'Efficienza Energetica cambia pelle: nuove policy e strategie per una transizione competitiva". Ore 10,00. Nel corso dell'evento, la consegna del premio "Manager Efficienza Energetica 2025". Presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8.

- Milano: l'Osservatorio IoT del Politecnico di Milano presenta la ricerca "IoT will rock you: sempre piu' pervasivo, sempre piu' intelligente". Ore 10,00. Via Durando, 10.

- Segrate (Mi): evento di inaugurazione della nuova base di easyJet all'aeroporto di Milano Linate, organizzato da easyJet e SEA Milan Airports. Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Kenton Jarvis, ceo di easyJet; Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports. Presso l'Aeroporto di Milano Linate, via E.

Forlanini.

- Roma: evento "Generali Partner del Paese - Sulle grandi sfide contemporanee: Salute&Welfare e CatNat&ClimateChange".

Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia. Piazza della Cancelleria, 1.

- Torino: seminario di studi "La Cattedra UNESCO in Economia della Cultura e del Patrimonio presenta le sue ricerche", organizzato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

Nell'occasione la presentazione della ricerca della borsa di studio dedicata al ricordo del dott. Alberto Vanelli. Ore 11,00. Presso Palazzo d'Azeglio, via Principe Amedeo 34.

- Milano: conferenza stampa di presentazione della XX edizione del Festival dell'Economia di Trento "Rischi e scelte fatali.

L'Europa al bivio", organizzata dal Gruppo 24 Ore con Trentino Marketing. Ore 11,30. Presso il Mudec. Anche in streaming.

- Milano: inaugurazione della mostra "Contemporanea, per un'arte responsabile", promossa dall'Inps con il patrocinio del Ministero della Cultura, la Regione Lombardia e il Comune di Milano. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri, Gabriele Fava, presidente dell'Inps. Presso Palazzo Piacentini.

- Milano: evento "The Art of the International Deal.

Preparing for a New Trade Era", organizzato da Aspen Institute Italia e da American Chamber of Commerce in Italy, per fare il punto su come le imprese possono prepararsi ad affrontare i cambiamenti in atto nella relazione commerciale, e non solo, tra le due sponde dell'Atlantico. Ore 15,00. Presso la sede di Assolombarda, via Pantano 9.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Premio Maestro dell'arte della cucina italiana. Ore 12,00.

Palazzo Chigi. A seguire, alle ore 15,00, partecipa alla celebrazione per il ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II.

Presso la Basilica di San Pietro.

CAMERA 8,50 question time ministero Imprese e Made in Italy (Attivita' produttive) 9,30 mozioni governance Rai; mozioni atleti stranieri maratone (Aula) 13,30 risoluzione su diritto d'autore e nuove tecnologie (Cultura) 13,30 Legge delegazione europea 2024 (Politiche Ue) 13,40 Ddl assistenza sanitaria iscritti Aire (Affari sociali) 13,45 audizione Legacoop su allevamento ostriche (Agricoltura) 14,00 Dm cessione gratuita materiali armamento a Gibuti; Dm cessione gratuita materiali armamento alla Somalia; Dm cessione gratuita materiali armamento al Niger (Esteri e Difesa riunite) 14,00 Dlgs politiche terza eta'; Dlgs acqua potabile (Affari sociali) 14,15 audizione capo dipartimento Protezione civile, Fabio Ciciliano, su Campi Flegrei (Ambiente e Lavori pubblici) 14,30 Dpcm modifica allegato cibersicurezza (Affari costituzionali e Trasporti riunite) 14,30 audizione rappresentanti Governo Repubblica San Marino su Accordo associazione tra Ue, Principato di Andorra e Repubblica San Marino (Politiche Ue) 14,30 Ddl settimana corta; Ddl tempi liquidazione Tfs (ristretto Lavoro) 14,45 Ddl data center (Trasporti) 15,00 question time ministri (Aula) 15,45 Dlgs direttiva fusioni transfrontaliere (Giustizia e Finanze riunite) 16,15 Ddl cura obesita' (Aula) SENATO 8,45 Risoluzione su contenuto documento finanza pubblica da trasmettere a Camere ad aprile 2025 (Bilancio) 9,00 e 14,30 Ddl semplificazione normativa (Affari Costituzionali) 9,00 Sindacato ispettivo (Esteri) 9,00 Audizioni di Associazione nazionale archeologi, Alleanza per il fotovoltaico, Inwit, Infratel su Ddl delega Codice beni culturali (Cultura e Ambiente) 9,30 Deliberazione CdM su missioni 2025 e Relazione su missioni in corso (Esteri) 10,00 Ddl abrogazione atti pre-repubblicani, Ddl quadro interporti (Aula) 13,00 Ddl economia spazio (Industria) 14,00 e 20,00 Ddl separazione carriere (Affari Costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,15 audizione direttore generale Agenzia cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi (Anagrafe tributaria) 8,15 audizione Agenzia entrate (Federalismo fiscale).

