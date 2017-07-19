Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 9 febbraio
FINANZA - Bergamo: conferenza "La tassazione nell'ambito del sistema bancario e il nuovo Testo Unico della Finanza", organizzata dall'Accademia della Guardia di Finanza. Ore 18,00.
Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Marco Elio Rottigni, direttore generale Abi. Piazzetta Giulio Marcovigi, 3.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Banca Mps, Banca Profilo, Mediobanca, Mediocredito Centrale.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Unicredit. Ore 10,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.
ECONOMIA - Milano: presentazione del Piano di attivita' 2026 di Fondazione Cariplo. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo. Presso il Centro Congressi Cariplo, via Romagnosi 8.
- Roma: seminario "La regolazione dell'intelligenza artificiale: il modello italiano nel quadro dell'AI Act europeo", organizzato dalla Luiss. Ore 14,00. Presso il campus Luiss di viale Pola 12.
- Monza: presentazione della mostra "Global Health - Salute Globale. Verso un mondo piu' sano ed equo per tutti. Ricerca, formazione e cooperazione", organizzata dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori in collaborazione con l'Universita' degli Studi Milano-Bicocca. Ore 14,30. Presso il Centro Congressi dell'Ospedale San Gerardo.
- Napoli: quinta tappa del roadshow nazionale "Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio", organizzato da Luiss e Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Unione Industriali Napoli. Ore 14,30.
Presso la sede di Unione Industriali Napoli, piazza dei Martiri 58.
- Roma: presentazione in anteprima della collezione numismatica 2026. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze; Paolo Perrone, presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Michele Sciscioli, a.d. dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Presso il Mef.
- Roma: conferenza stampa di presentazione delle iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno del Ricordo. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS Italiane. Presso la Sala Stampa della Presidenza del Consiglio.
- Strasburgo (Francia): Christine Lagarde, presidente della Bce, partecipa al dibattito in plenaria del Parlamento Europeo sullo stato dell'economia dell'Ue e sulle attivita' della Bce.
Ore 17,00.
