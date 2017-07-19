Dati
            Notizie Radiocor

            Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 5 gennaio

            FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

            RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

            INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

            ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 1,30.

            - Cina: PMI servizi - Caixin, dicembre. Ore 2,45.

            - Italia: Deficit/PIL (Istat), T3. Ore 10,00.

            - Gran Bretagna: Credito al consumo, novembre. Ore 10,30.

            - Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, dicembre. Ore 14,45.

            - Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, dicembre. Ore 14,45.

            - Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, dicembre. Ore 16,00.

            ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.

