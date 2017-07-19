Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 5 gennaio
FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Giappone: PMI manifatturiero finale, dicembre. Ore 1,30.
- Cina: PMI servizi - Caixin, dicembre. Ore 2,45.
- Italia: Deficit/PIL (Istat), T3. Ore 10,00.
- Gran Bretagna: Credito al consumo, novembre. Ore 10,30.
- Stati Uniti: Markit PMI Servizi finale, dicembre. Ore 14,45.
- Stati Uniti: Markit PMI Composito finale, dicembre. Ore 14,45.
- Stati Uniti: Indice ISM manifatturiero, dicembre. Ore 16,00.
ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda.
