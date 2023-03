Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 27 marzo -2

FINANZA - Roma: conferenza stampa sulle attivita' italiane di Mbda.

Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Lorenzo Mariani, executive group sales & business development director di Mbda e managing director di Mbda Italia. Via Monte Flavio, 45.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Alkemy, Cairo Communication, DeA Capital, Diasorin, Giglio Group. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: IFO (sit, corrente), marzo. Ore 10,00 - Eurozona: M3 dest, a/a, febbraio. Ore 10,00.

ECONOMIA - Padova: prende il via il Veneto Bike Forum " Il cicloturismo: volano per lo sviluppo del territorio". Ore 9,30. Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate, 71.

Termina domani. - Trieste: assemblea Confindustria Alto Adriatico "Il mondo che sara'". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, Presidente Confindustria. Viale Miramare 24/2.

- Milano: convegno Agenzia delle Entrate e Assonime sull'Adempimento collaborativo e altri strumenti di attrazione degli investimenti. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze; Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Via della Moscova, 4.

- Roma: Stati Generali della Pre-videnza dei Liberi Professionisti. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Alberto Oliveti, presidente AdEPP - Associazione degli Enti Previdenziali Privati; Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Mauizio Leo, vice Ministro dell'Economia e delle Finanze; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Claudio Descalzi, a.d. Eni; Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. Presso Cinema Barberini, piazza Barberini, 24/26.

- Napoli: presentazione "Rapporto PMI Campania 2022". Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. Presso Unione Industriali di Napoli.

- Roma: Asi invita alla conferenza stampa "Spei Satlles", per il terzo anniversario della Statio Orbis e nel decennale del pontificato di Papa Francesco; un unicum nella storia dell'esplorazione spaziale e nella vita della Chiesa Cattolica. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Giorgio Saccoccia, presidente Agenzia Spaziale Italiana. Piazza Pia, 3.

- Milano: cerimonia d'Inaugurazione dell'Anno Accademico 2022-2023 dell'Universita' Vita-Salute San Raffaele alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ore 11,00. Via Olgettina, 58.

- Milano: conferenza stampa su Bergamo e Brescia, Capitale Italiana della Cultura 2023, "Visioni per un futuro presente. Citta', ambiente, comunita'". Ore 11,30. Triennale Milano, via Alemagna, 6.

- Milano: conferenza stampa evento " Milano Art Week" organizzato da Comune di Milano Miart e Banca Generali. Ore 11,30. Piazza S. Alessandro, 4.

- Roma: Presentazione della rivista Sinapsi. Ore 14,00.

Partecipa, tra gli altri, Sebastiano Fadda, presidente INAPP. Corso d'Italia, 34.

- Roma: Trenitalia presenta la nuova livrea Frecciarossa per il centenario dell' Aeronautica Militare. Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Luigi Corradi, a.d. e d.g. di Trenitalia. Stazione Roma Termini.

- - Roma: presentazione del francobollo commemorativo del presidente Franco Frattini e intitolazione dell'aula della IV sezione del CDS "Aula Franco Frattini". Ore 15,00.

Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Luigi Maruotti, presidente del Consiglio di Stato. Piazza Capo di Ferro, 13.

- Milano: incontro a porte chiuse tra Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, e gli imprenditori del Consiglio Generale Assolombarda per discutere di alcuni dei temi strategici per le imprese del territorio. Prima dell'incontro alle ore 16,45 punto stampa del presidente Fontana e del presidente Spada. Ore 16,45. Via Pantano, 9.

- Palermo: evento "Il Ponte sullo Stretto una sfida necessaria", organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia. Ore 17,00.

Red-

(RADIOCOR) 24-03-23 19:53:09 (0602) 5 NNNN