Preziosi Food: fatturato 2023 a 86 mln (+24%) e utile netto a 4,278 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Il cda di Preziosi Food, l'azienda degli snack Salati Preziosi, ha approvato i numeri del bilancio 2023. L'azienda ha rafforzato la propria posizione competitiva sul canale MDD (Marchio del Distributore o Private Label) su cui genera il 70% delle vendite con i principali attori del Discount e della Gdo italiani ed internazionali. In crescita anche le vendite a marchio proprio, con il brand Salati Preziosi, secondo leader in Sud Italia, in particolare concentrazione in Campania, Sicilia e Puglia. Nel 2023 Preziosi Food ha generato un fatturato di 86 milioni di euro, con una crescita del +24% dall'anno precedente e rispetto a una crescita in valore del 14,2% del mercato italiano degli Snack salati nel suo complesso. I volumi sono aumentati dell'11% anno su anno, con 20 milioni di kilogrammi venduti di chips, estrusi, pellets, tortillas e popcorn. Il Mol a 11,155 milioni e' in aumento del +84% rispetto all'esercizio precedente (al lordo di alcune partite straordinarie) e l'utile netto 2023 e' pari a 4,278 milioni. La Posizione Finanziaria Netta migliora e si attesta a 11,2 milioni di euro.

Nonostante lo scenario macroeconomico complesso, che ha visto forti rincari del prezzo delle patate da trasformazione, dei costi dell'energia e di quelli di trasporto e logistica Preziosi Food ha beneficiato dell'aumento di capacita', dell'incremento delle vendite, dell'attento controllo dei costi operativi. 'I risultati del 2023 - ha commentato il presidente e ad di Preziosi Food, Lorenzo Caporaletti - sono per noi i migliori di sempre.

Inoltre in presenza di una marcata dinamica inflazionistica dei fattori produttivi, negli ultimi trimestri, siamo riusciti a migliorare la marginalita' ricercando con determinazione maggiore efficienza gestionale ed operativa, contenimento dei costi, minore incidenza dei costi fissi, grazie all'impegno di tutte le nostre risorse'.

