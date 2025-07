Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 31 luglio

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: A2A, Ascopiave, Ariston, Azimut, Banca Mediolanum, Banca Profilo, BasicNet, d'Amico, Davide Campari, De Longhi, De Nora, Diasorin, Digital Value, Enav, Enel, Ferragamo, Ferrari, Ferretti, Fiera Milano, Gabetti, Generalfinance, Maire, Mondadori, Pirelli, Rai Way, RCS MediaGroup, Reply, Safilo, Technogym, Tinexta, Toscana Aeroporti.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Conference call Ascopiave.

- Conference call Ferragamo.

- Conference call Lottomatica.

- Conference call Prysmian.

- Conference call Technogym.

- Conference call Nexi. Ore 8,00.

- Conference call Prysmian. Ore 10,00.

- Conference call Iveco. Ore 11,00.

- Conference call d'Amico Ore 14,00.

- Conference call Fineco. Ore 14,30.

- Conference call Ariston. Ore 15,00.

- Conference call Ferrari. Ore 15,00.

- Conference call De Nora. Ore 16,00.

- Conference call Davide Campari. Ore 16,15.

- Conference call A2A. Ore 16,15.

- Conference call Fiera Milano. Ore 16,30.

- Conference call Diasorin. Ore 18,00.

- Conference call Pirelli. Ore 18,30.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Giappone: Vendite al dettaglio a/a, giugno. Ore 1,50.

- Giappone: Produzione industriale m/m prelim, giugno. Ore 1,50.

- Cina: PMI composito - Caixin, luglio. Ore 3,30.

- Cina: PMI non manifatturiero - NBS, luglio. Ore 3,30.

- Cina: PMI manifatturiero - NBS, luglio. Ore 3,30.

- Giappone: Fiducia delle famiglie, luglio. Ore 7,00.

- Germania: Prezzi import a/a, giugno. Ore 8,00.

- Francia: IPCA a/a prelim, luglio. Ore 8,45.

- Germania: Variazione numero disoccupati, luglio. Ore 9,55.

- Germania: Tasso di disoccupazione, luglio. Ore 9,55.

- Italia: Istat - occupati e disoccupati, giugno. Ore 10,00.

- Italia: Istat - prezzi al consumo, luglio. Ore 11,00.

- Eurozona: Tasso di disoccupazione, giugno. Ore 11,00.

- Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni, giugno. Ore 12,00.

- Germania: CPI (Lander) m/m prelim, luglio. Ore 14,00.

- Germania: IPCA a/a prelim, luglio. Ore 14,00.

- Germania: IPCA m/m prelim, luglio. Ore 14,00.

- Germania: CPI (Lander) a/a prelim, luglio. Ore 14,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Costo del lavoro T2. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi (core) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Deflatore consumi a/a, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Spesa per consumi (nominale) m/m, giugno. Ore 14,30.

- Sati Uniti: Deflatore consumi (core) a/a, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Redditi delle famiglie m/m, giugno. Ore 14,30.

- Stati Uniti: PMI (Chicago), luglio. Ore 14,30.

ECONOMIA - Roma: conferenza stampa di lancio della campagna promozionale a sostegno dei prodotti della filiera della pasta "La pasta. Integratore di felicita'.", organizzata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranita' Alimentare e delle Foreste, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e la Federazione Italiana Pallavolo. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani. Via dei Gladiatori, 31.

- Roma: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, convoca l'incontro conclusivo per la definizione dell'Accordo di Programma Interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. Ore 16,00.

- Roma: evento di presentazione del modello TERA dell'azienda trentina Tassullo: un caso concreto di rigenerazione ambientale e sviluppo ipogeo a impatto controllato. Ore 13,00. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Via della Missione i', 4/8.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 10,30 Dl ex Ilva (Aula) 12,30 Dl ex Ilva (Aula) 13,30 Ddl delega spettacolo (Cultura) 13,30 Ddl delega data center; Ddl interporti (Trasporti) 13,30 question time ministero Lavoro (Affari sociali) 14,00 Comunicazione Commissione Ue, 'Patto per l'industria 2pulita: una tabella di marcia comune verso la competitivita' e la decarbonizzazione'; Ddl aree commercio centro storico (Attivita' produttive) 14,00 Ddl prevenzione cadute lavori edilizi (Lavoro e Affari sociali riunite) 14,15 Ddl Giornata contrasto inattivita' giovanile (Cultura e Lavoro riunite) SENATO 8,15 Audizione di Aoi, Link 2007, Cini e Bonifiche Ferraresi su Relazione stato attuazione Piano Mattei (Esteri) 8,30 Audizioni su Ddl tutela prodotti alimentari (Giustizia) 8,30 Seguito audizione ministro Affari europei, Pnrr e Politiche coesione, Tommaso Foti su politica coesione (Politiche Ue) 9,00 Dlgs federalismo fiscale regionale (Finanze) 9,30 Ddl semplificazione attivita' economiche, Ddl revisione Codice beni culturali (Aula) ORGANISMI MONOCAMERALI CAMERA 8,30 audizione Federica Brancaccio, presidente Ance (Rischio idrogeologico).

