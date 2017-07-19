Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 27 novembre

FINANZA - Roma: asta di BTp a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo massimo di 9,5 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.

- Milano: Press Briefing di Anima SGR dedicato all'Outlook per il 2026. Ore 14,30. Corso Giuseppe Garibaldi, 99.

- Roma: presentazione dello studio "Sostenibilita' e Comunita': le Banche Popolari e la transizione ESG", realizzato dall'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari insieme al CER (Centro Europa Ricerche). Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Giuseppe De Lucia Lumeno, segretario generale di Assopopolari; Massimo Garavaglia, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. In streaming.

- Milano: Arca Fondi Sgr organizza la XII Lectio Magistralis Aiaf "Borsa e Ipo per la crescita delle imprese", tenuta da Giovanni Tamburi, Presidente Tip (Tamburi Investment Partners).

Ore 18,00. Presso la sede di Arca Fondi Sgr, via Disciplini 3.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: nessun appuntamento in agenda.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda.

DATI MACROECONOMICI - Germania: Fiducia consumatori, dicembre. Ore 8,00.

- Eurozona: M3 dest. a/a, ottobre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Fiducia dei consumatori e delle imprese, novembre. Ore 10,00.

- Italia: Istat - Fatturato dell'industria e dei servizi, settembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Indice di fiducia economica, novembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia industria, novembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia consumatori finale, novembre. Ore 11,00.

- Eurozona: Fiducia servizi, novembre. Ore 11,00.

ECONOMIA - Torino: II edizione del Procurement for Good - Esg Edition.

Presso la sede Italgas, Largo Regio Parco.

- Torino: congresso Aism 2025 "Valore, Impatto, Fiducia: il Marketing al servizio del Terzo Settore". Ore 9,00. Presso la Fondazione Educatorio della Provvidenza Ets, corso Trento 13.

- Roma: presentazione del Rapporto Svimez 2025 "L'economia e la societa' del Mezzogiorno". Ore 9,15. Partecipano, tra gli altri, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme; Luigi Sbarra, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche per il Sud; Adriano Giannola, presidente della Svimez. Presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, via di Campo Marzio 78.

- Milano: evento "Think Business, Think Hong Kong", organizzato da Hong Kong Trade Development Council, dedicato ad approfondire le opportunita' di business offerte da Hong Kong per le imprese. Ore 9,30. Presso Palazzo Mezzanotte.

- Roma: "Healthcare Summit 2025", evento giunto alla XIV edizione, organizzato da Il Sole 24 Ore, di taglio altamente istituzionale e strategico per il mondo della sanita' italiana.

Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Orazio Schillaci, ministro della Salute. Presso il Museo dell'Ara Pacis. Anche in streaming.

- Roma: convegno "Intelligenza umana, supporto artificiale", nell'ambito della III edizione di AdnKronos Q&A. Ore 9,30.

Partecipa, tra gli altri, Alberto Tripi, special advisor del presidente di Confindustria per l'Intelligenza Artificiale.

Presso il Palazzo dell'Informazione, piazza Mastai 9. Anche in streaming.

- Milano: evento "Come corre la Bike Economy - Dal valore del sistema ai risultati per le imprese", organizzato dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi. Ore 14,30.

Presso Palazzo Giureconsulti.

- Milano: si apre "Regeneration 20|30 Forum", promosso dalla Regenerative Society Foundation, con l'obiettivo di condividere conoscenze e strumenti per accompagnare imprese e societa' verso un nuovo modello rigenerativo. Ore 14,00. Presso Le Village by CA. L'evento si conclude domani.

- Roma: incontro "Dalla tutela alla valorizzazione del risparmio - Idee, strumenti e sfide per un reale cambiamento", organizzato dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie, in collaborazione con l'Universita' Sapienza di Roma e l'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (anspc). Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Magda Bianco, capo dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria Banca d'Italia; Gianpaolo E. Barbuzzi, presidente Acf; Ida Mercanti, segretario generale Ivass; Chiara Mosca e Federico Cornelli, commissari Consob. Presso l'Auditorium Consob, via Monteverdi 35.

- Milano: convegno "L'assetto organizzativo presupposto del risanamento. Ma le imprese si sono adeguate?", organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano (ACM). Ore 17,00. Via Fontana, 1.

- Roma: presentazione del "Progetto Michelangelo - The Security Dome", sviluppato da Leonardo. Ore 17,00. Presso le Officine Farneto, via dei Monti della Farnesina 77.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 mozioni liberta' di stampa; Ddl ratifica Accordo Germania, Svizzera e Italia sicurezza approvvigionamento gas; Ddl ratifica Accordo Italia-Svizzera frontalieri (Aula) 13,30 Ddl carriere Pa; Ddl lobbying (Affari costituzionali) ORGANISMI BICAMERALI 8,30 audizione ad Stretto di Messina, Pietro Ciucci (Insularita') 14,30 audizione direttore Dis, Vittorio Rizzi (Copasir).

Red-

(RADIOCOR) 24-11-25 19:36:43 (0566) 5 NNNN