Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 dicembre

FINANZA - Roma: il Tesoro offre in asta BTp a 3 e 5 anni per massimi 5 miliardi di euro.

RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: AbitareIn.

INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda.

ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: M2 a/a, novembre. Ore 0,00.

- Cina: Finanza sociale aggregata (flusso), novembre. Ore 0,00.

- Cina: Nuovi prestiti bancari (flusso), novembre. Ore 0,00.

- Italia: Istat - il mercato del lavoro, terzo trimestre. Ore 10,00 - Italia: Istat - esportazioni delle regioni italiane, gennaio- settembre. Ore 11,00.

- Stati Uniti: Sussidi di disoccupazione esistenti, settim.

Ore 14,30.

- Stati Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30.

- Stati Uniti: Bilancia commerciale, settembre. Ore 14,30.

ECONOMIA - Bruxelles (Belgio): riunione Eurogruppo.

- Roma: tavola rotonda con le imprese in occasione della visita ufficiale del presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, organizzata da Camera di Commercio Mozambico- Italia e Confindustria Assafrica&Mediterraneo. Ore 9,20.

Partecipa, tra gli altri, Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria per l'Export e l'Attrazione degli Investimenti.

Presso il The Westin Excelsior, via Vittorio Veneto 125.

- Milano: convegno "Fintech & Insurtech: molto piu' di cio' che appare", a cura degli Osservatori Digital Innovation del PoliMI.

Ore 9,30. Via Lambruschini, 4. Anche in streaming.

- Roma: "Ecr Group Meeting Rome", organizzato da Ecr Group.

Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per l'Energia. Presso l'Hotel Anantara, piazza della Repubblica 48.

- Roma: si conclude il convegno "Coesione Italia. L'Italia delle comunita', l'Europa dei territori. Numeri, storie, futuro".

Ore 10,15. Partecipano, tra gli altri, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione; Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alle Riforme e alla Coesione. Presso la Camera dei Deputati, via di Campo Marzio 78.

- Roma: presentazione della 176esima Indagine Congiunturale di Federmeccanica. Ore 11,00. Presso l'Hotel Nazionale, piazza Monte Citorio.

- Roma: conferenza stampa Unem per la presentazione del preconsuntivo 2025 "Energie e Mobilita'. Dati, scenari e prospettive". Ore 11,00. Piazzale Luigi Sturzo, 31.

- Roma: piano strategico 2025-2029 - Next Level del Gruppo FS. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Tommaso Tanzilli, presidente Gruppo Fs, e Stefano Antonio Donnarumma, a.d. e d.g. Gruppo Fs.

Presso l'Auditorium Parco della Musica.

- Roma: assemblea generale dei soci di Confindustria Nautica "Nautica: nuovi paradigmi per l'industria made in Italy". Ore 11,30. Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Presso Palazzo Montecitorio.

- Milano: annuncio del conferimento al Fai dell'intero patrimonio della Fondazione Portaluppi. Ore 11,30. Presso Villa Necchi Campiglio.

- Roma: cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell'Universita' Luiss Guido Carli. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Carlo Messina, a.d. Intesa Sanpaolo; Giorgio Fossa, presidente Universita' Luiss Guido Carli. Presso il Campus Luiss di viale Pola 12.

- Roma: prosegue la 26esima edizione della manifestazione Atreju "Sei diventata forte - L'Italia a testa alta", organizzata da Fratelli d'Italia. Ore 15,00. Partecipano, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell'Universita' e della Ricerca; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Roberto Cingolani, a.d. e d.g.

Leonardo; Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr; Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Presso i Giardini di Castel Sant'Angelo. Anche in streaming. La manifestazione si conclude il 14 dicembre.

- Roma: convegno di Impresa Cultura Italia Confcommercio e presentazione Osservatorio sui consumi e comportamenti culturali degli italiani. Ore 15,30. Presso la sede dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, piazza della Enciclopedia Italiana 4.

POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 8,30 Dm sistema anti-droni Marina; Dm 'Mid life upgrade' fregate Fremm; Dm 'Mid life modernization droni Aeronautica; Dm 'Mid life upgrade' sottomarini sottomarini classe Sauro (Difesa) 9,30 Ddl concorrenza; mozioni liberta' di stampa; mozioni prevenzione sanitaria (Aula) 13,30 Ddl AI-campagne elettorali (Affari costituzionali) 13,30 question time ministero Ambiente e Sicurezza energetica (Attivita' produttive) 14,00 Ddl Pmi (Attivita' produttive) SENATO 8,30 Dl ex Ilva, presente il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (Industria) 9,00, 14,00 e 20,00 Ddl bilancio (Bilancio) 9,15 Audizioni su Ddl riforma professioni (Giustizia) 9,30 Audizioni di Istituto nazionale oceanografia e geofisica sperimentale, Cluster Big, Cluster tecnologico nazionale economia mare, Ispra, Cnr, Confindustria, Rina, Uniem, Cias, A.di.sub, Assosub, Fias, Fipsas, Hsa Italia, Associazione italiana liberi subacquei, Aioss, A.s.s.o., Anis su Ddl mare (Ambiente) ORGANISMI MONOCAMERALI SENATO 12,00 Audizione di Giuseppe Castagna, amministratore delegato Banco Bpm (Banche) ORGANISMI BICAMERALI 8,20 audizione Cgi, Cisl, Uil e Ugl su semplificazione e trasparenza appalti (Semplificazione) 8,30 audizione Organismo italiano di contabilita' (Enti previdenziali) 8,30 audizione presidente Cnel, Renato Brunetta (Antimafia).

Red-

(RADIOCOR) 08-12-25 19:37:10 (0521) 5 NNNN