Dazi: Unicredit, mossa di Trump e' un bluff, ma sale rischio aliquota tra 10% e 20% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Unicredit, in particolare, punta l'indice sul fatto che Trump ha annunciato la nuova scadenza del 1 agosto per far scattare le tariffe al 30%. 'E' un riconoscimento del fatto che negoziare accordi commerciali complessi richiede tempo', hanno commentato gli analisti, aggiungendo: 'invece di riconoscere questo, la Casa Bianca sta incolpando altre nazioni per il ritardo e minacciando dazi piu' elevati. A nostro avviso, tali tattiche mirano a massimizzare il sostegno politico interno e ad acquisire influenza con il protrarsi dei negoziati'. Per Unicredit, comunque, i dazi scenderanno rispetto ai livelli annunciati nelle lettere. Insomma per gli esperti della banca la strategia di Trump di "minacciare e rinviare" e' solo per fare rumore. 'Se avesse davvero voluto fissare i dazi ai livelli annunciati nelle lettere, non ne avrebbe ritardato l'attuazione all'inizio di agosto'. Unicredit continua a ritenere che alla fine saranno applicate tariffe attorno al 10% sulle merci europee, mentre la Cina dovra' probabilmente affrontare una tariffa minima piu' elevata. 'Tuttavia, e' aumentato il rischio che l'aliquota finale per l'Europa possa attestarsi tra il 10% e il 20%', anche perche' gli europei stanno pagando il prezzo per non aver parlato con una sola voce. In ogni caso la stessa Commissione Europea ha annunciato che rinviera' nuovamente la sospensione delle misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, che avrebbero dovuto entrare in vigore il 15 luglio, in modo da portare avanti i negoziati con gli States per raggiungere un accordo sui dazi settoriali e sulle barriere non tariffarie (ad esempio sui servizi digitali). Invece i partner commerciali statunitensi piu' piccoli (come il Brasile o alcuni Paesi asiatici) probabilmente si troveranno ad affrontare, in media, dazi piu' elevati rispetto ai Paesi piu' grandi, poiche' i costi economici per gli Stati Uniti sarebbero contenuti, mentre i vantaggi politici in termini di comunicazione alla base di Trump sarebbero massimizzati. 'Se la nostra interpretazione e' corretta, non possiamo escludere ulteriori ritardi con l'avvicinarsi della scadenza del 1 agosto, soprattutto se i mercati rimangono compiacenti e interpretano la mossa di Trump come un bluff', hanno commentato ancora gli analisti di Unicredit, aggiungendo: 'per questo motivo, raccomandiamo agli investitori di ignorare il rumore di fondo e di guardare oltre qualsiasi volatilita' di mercato a breve termine che potrebbe emergere nei prossimi giorni'. In un tale scenario, anche le politiche monetarie della Bce e della Fed non ne risentirebbero (prevediamo comunque un ulteriore taglio entro la fine dell'anno da parte di entrambe). Tuttavia, non sono da sottovalutare i rischi che potrebbero comportare uno scenario piu' complesso. In primis la volatilita' del mercato e poi le tensioni tra Washington e i partner commerciali. 'Il nostro attuale approccio di Asset Allocation tiene gia' conto di un contesto di politica fiscale e commerciale statunitense altamente volatile, incerto e aggressivo. Rimaniamo fedeli alla nostra strategia sui titoli di Stato "Euro Quality Carry", e si un approccio globale sulle azioni'. Unicredit esorta inoltre alla cautela nei confronti del dollaro statunitense, del reddito fisso delle azioni, visto che la questione della credibilita' delle politiche economiche, come recentemente dimostrato, e' lungi dall'essere risolta.

