Credit Mutuel: tensioni commerciali, aumento bilanci per la difesa e ripercussioni sui mercati - PAROLA AL MERCATO

di Francois Rimeu* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Aumento significativo dei bilanci per la difesa in Europa Alla fine di gennaio, avevamo scritto che il rischio legato alla guerra commerciale sembrava essere sottovalutato dai mercati azionari, in particolare per quanto riguarda il dubbio sulla supremazia della tecnologia americana, a seguito dell'emergere di nuovi competitor nel settore dell'AI (come Deepseek, Mistral, ecc.). Il mese di febbraio ha confermato la nostra visione: gli indici americani hanno continuato a sottoperformare, mentre l'MSCI China e' aumentato di oltre l'11% nel mese. Prevedevamo anche che la revisione al rialzo del rischio di una guerra dei dazi portasse a un calo dei tassi (rischio per la crescita maggiore rispetto al rischio inflattivo) e questo e' cio' che e' effettivamente accaduto, in particolare negli Stati Uniti, dove i tassi a 10 anni sono scesi di oltre 30 punti base. D'altro canto, non avevamo previsto le dichiarazioni del governo tedesco riguardo al suo obiettivo di deficit di bilancio. Le misure annunciate sono consistenti: .Le spese militari superiori all'1% del PIL sarebbero escluse dall'emendamento sull' equilibrio di bilancio.

.La creazione di un fondo speciale fuori bilancio di 500 miliardi di euro in 10 anni, pari a circa l'1,1% del PIL all'anno, destinato agli investimenti in infrastrutture.

Tutto cio' rimane condizionato all'approvazione parlamentare e alla mancata opposizione da parte della corte costituzionale, ma il contesto sembra ora favorevole all'approvazione di riforme di questa portata.

L'Europa, dal canto suo, ha annunciato contemporaneamente il piano "ReArm EU", che dovrebbe concedere agli Stati maggiori margini di manovra per aumentare nuovamente le spese militari: .150 miliardi di euro in prestiti a favore di tutti i Paesi della zona euro.

.Incentivo degli Stati membri a incrementare i propri bilanci nazionali, offrendo loro la possibilita' di derogare dalle regole fiscali escludendo le spese militari dai calcoli.

Ursula Van Der Leyen ha stimato questo nuovo "margine di bilancio" in circa 650 miliardi di euro in 4 anni, pari a circa l'1% del PIL all'anno.

.Utilizzo semplificato della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per autorizzare il finanziamento di progetti legati al settore della difesa, attualmente non previsto.

In teoria il piano e' di entita' ingente. Tuttavia, nella pratica sara' molto piu' complicato, poiche' non tutti i Paesi dispongono degli stessi margini di bilancio ne' della volonta' di incrementare in modo altrettanto significativo la spesa per la difesa. In ogni caso la direzione e' chiara: meno ortodossia fiscale nell'Eurozona.

Anche il governo cinese ha espresso il suo desiderio di aumentare il sostegno all'economia, annunciando un deficit di bilancio previsto del 4% nel 2025, con l'obiettivo di raggiungere, come nel 2024, una crescita del 5%. E' ancora troppo presto per dire se questo sara' sufficiente, considerando la probabile guerra dei dazi con gli Stati Uniti, ma rappresenta comunque un segnale significativo. Cio' dovrebbe consentire all'azionario cinese di mantenere l'andamento positivo nelle prossime settimane.

*Senior Strategist di Cre'dit Mutuel Asset Management.

