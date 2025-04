Capital Group: come gestire le flessioni di mercato - PAROLA AL MERCATO

di Roberta Gastaldello * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Temere le perdite e' assolutamente umano. Lo psicologo premio Nobel Daniel Kahneman ha trattato la tematica nella sua teoria dell'avversione al rischio, dimostrando che la frustrazione correlata a una perdita di denaro e' maggiore rispetto alla soddisfazione per i guadagni ottenuti. Dunque, l'istinto naturale dell'investitore e' quello di abbandonare il mercato laddove esso inizi a crollare, cosi' come l'avidita' ci stimola a reinvestire quando i titoli evidenziano netti rialzi. Entrambi gli atteggiamenti possono avere conseguenze negative. Ancora non sappiamo cosa ci riservera' il resto dell'anno. L'investimento intelligente consente di controllare le emozioni, ponendo l'attenzione su ricerche pertinenti, dati solidi e strategie consolidate.

Di seguito sono illustrati sette principi che possono aiutare a combattere l'urgenza di prendere decisioni dettate dall'emotivita' nei momenti di turbolenza nei mercati.

1. Le flessioni del mercato sono parte dell'investimento Nel lungo periodo i titoli tendono a muoversi stabilmente al rialzo, ma la storia ci insegna che le flessioni del mercato azionario sono una parte inevitabile dell'investimento. La buona notizia e' che le correzioni (definite come un calo del 10% o oltre), le fasi ribassiste (una flessione prolungata di almeno il 20%) e altri periodi difficili non durano per sempre.

2. Cio' che conta e' il tempo, non il market timing Nessuno puo' prevedere in maniera precisa le oscillazioni del mercato nel breve periodo, e gli investitori che rimangono a guardare rischiano di non beneficiare dei significativi apprezzamenti che seguono le crisi di mercato. Dal 1929 alla fine del 2024, ogni flessione pari o superiore al 15% dell'Indice S&P 500 e' stata seguita da una ripresa e i rendimenti medi nel primo anno successivo a ciascuna di tali flessioni hanno raggiunto il 52%. Farsi sfuggire anche solo qualche giorno di contrattazione puo' avere conseguenze negative. Un ipotetico investimento di $1.000 nell'indice S&P 500 effettuato nel 2014, alla fine del 2024 avrebbe raggiunto un importo pari a $2.869. Se tuttavia l'investitore avesse perso solamente i 10 migliori giorni di contrattazione nel periodo, sarebbe rimasto solamente con $1.571, o il 45% in meno.

3. L'investimento dettato dall'emotivita' puo' essere rischioso Nel 2002 Daniel Kahneman fu insignito del premio Nobel per la sua opera nel campo dell'economia comportamentale, un filone di ricerca che studia i processi decisionali individuali in ambito finanziario. Un risultato chiave dell'economia comportamentale e' che le persone agiscono spesso in modo irrazionale nel prendere queste decisioni. Le reazioni emotive agli eventi di mercato sono perfettamente normali. E' lecito sentirsi nervosi a fronte di una flessione dei mercati. Ma sono le azioni intraprese in questi periodi che possono fare la differenza tra il successo e l'insuccesso negli investimenti. Un modo per incoraggiare decisioni finanziarie razionali e' comprendere le basi dell'economia comportamentale. Capire comportamenti come l'ancoraggio, il bias della conferma e il bias della disponibilita' puo' aiutare gli investitori a individuare potenziali errori prima di commetterli.

4. Attenersi a un piano prefissato Creare e attenersi a un piano d'investimento attentamente elaborato e' un altro modo per evitare di prendere decisioni d'investimento azzardate, specialmente quando i mercati virano in negativo. Il piano dovrebbe tener conto di numerosi fattori, inclusa la tolleranza al rischio e gli obiettivi a breve e a lungo termine dell'investitore. Un modo per evitare inutili tentativi di prevedere i movimenti del mercato e' il cosiddetto piano di accumulo, che prevede l'investimento regolare di un importo fisso indipendentemente dagli alti e bassi del mercato. Tale approccio da' vita a una strategia in cui a prezzi inferiori si acquista un numero maggiore di azioni e a prezzi superiori se ne acquista un numero minore.

Nel tempo, il prezzo medio per azione pagato dagli investitori e' inferiore. La regolare attivita' di investimento non assicura profitti ne' tutela da eventuali perdite. Gli investitori dovrebbero valutare la loro propensione a mantenere gli investimenti quando i corsi azionari sono in calo.

* Managing Director, Head of Financial Intermediaries Italy di Capital Group.

