Capital Group: cinque temi per portafogli obbligazionari nel 2025 - PAROLA AL MERCATO

di Flavio Carpenzano* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - In questa nuova era di predominio fiscale, il 2025 dovrebbe essere estremamente diverso dagli anni passati per il mercato obbligazionario.

Per molto tempo gli investitori obbligazionari hanno considerato le banche centrali come il principale driver dei mercati. Nel complesso, le azioni delle banche centrali e le loro previsioni hanno rappresentato indicatori anticipatori della crescita economica, dell'inflazione nonche' dei mercati.

Nel 2025 non sara' cosi', a nostro parere. Invece di essere uno dei principali driver dei mercati, la Fed assumera' probabilmente un approccio passivo, reagendo agli eventi dopo che si sono verificati. Ripetera' il ritornello della 'dipendenza dai dati' e dell''incertezza economica', adottando un approccio decisionale 'riunione per riunione'.

Poiche' la crescita economica statunitense dovrebbe rimanere al di sopra del 2% e l'inflazione rientrare nel target del 2%, la Fed puo' permettersi di adottare un approccio piu' paziente.

In questo contesto, i seguenti sono i cinque temi che a nostro parere traineranno i portafogli obbligazionari nel 2025: 1 - Il contesto macroeconomico potrebbe essere favorevole, con una crescita solida e un'inflazione contenuta Con l'insediamento del Presidente Donald Trump e l'avvio di modifiche alle politiche, la crescita statunitense potrebbe risultare piu' forte del previsto. Riteniamo che l'economia possa beneficiare di un clima piu' favorevole alle imprese, grazie alla potenziale deregolamentazione e ai tagli fiscali.

L'inflazione, pero', potrebbe essere piu' vischiosa di quanto stimato in precedenza poiche' i dazi e le politiche sull'immigrazione potrebbero influenzare il ritmo dell'aumento dei prezzi.

Non temiamo, tuttavia, un picco sostenuto dell'inflazione, poiche' una serie di fattori potrebbe contribuire a compensare l'impatto di politiche fiscali potenzialmente inflazionistiche, tra cui un calo dell'inflazione nel comparto abitativo che si rifletterebbe gradualmente nell'indice dei prezzi al consumo (IPC), l'effetto deflazionistico dell'indebolimento del dollaro USA e la precedente capacita' dell'amministrazione Trump di imporre dazi senza far incrementare l'inflazione.

2 - Tassi di interesse elevati e volatilita' dei tassi possono offrire opportunita' Prevediamo che la Fed adottera' un approccio misurato per ridurre ulteriormente i tassi di interesse nel 2025, con forse solo uno o due tagli di 25 punti base, poiche' le serve tempo per valutare l'impatto della politica fiscale sulle prospettive di crescita e inflazione. In tale contesto il rendimento dei Treasury a 10 anni dovrebbe rimanere confinato nell'intervallo del 4-5%. Riteniamo inoltre che la volatilita' dei tassi, che e' stata elevata negli ultimi anni, permarra' nel breve termine.

La curva dei rendimenti e il posizionamento sulla duration potrebbero quindi presentare opportunita' sia di attacco che di difesa. I rischi legati all'assunzione di un'esposizione alla duration appaiono meglio bilanciati e potrebbero essere interessanti nel medio termine, mentre le oscillazioni al rialzo e al ribasso dei tassi di interesse potrebbero offrire opportunita' per contrastare potenziali reazioni eccessive del mercato.

3 - Le obbligazioni di qualita' superiore offrono un valore migliore La compressione degli spread e' stata eccezionale, sia in termini di profondita' che di ampiezza. Il differenziale tra opportunita' di qualita' superiore e inferiore si e' ridotto, con la compensazione del rischio che e' scesa a livelli storicamente bassi.

Gli incrementi irrisori degli spread non compensano adeguatamente gli investitori obbligazionari per l'aumento del rischio. Gli spread sull'indice Bloomberg US Corporate Investment Grade sono scesi ai minimi storici alla fine del 2024 e hanno raggiunto gli 80 pb al 31 dicembre 2024, il che suggerisce un'asimmetria sfavorevole, poiche' uno shock relativamente ridotto potrebbe annullare i rendimenti incrementali.

Dato il contesto economico positivo, alcuni investitori potrebbero essere tentati di cercare rendimenti e assumersi piu' rischi, ma optando per debito di qualita' inferiore alle attuali valutazioni potrebbero consumare il loro budget di rischio aggiungendo rischio ma poco o nessun rendimento incrementale.

A nostro avviso, questa compressione delle valutazioni sta creando la rara opportunita' per gli investitori obbligazionari di migliorare la qualita' senza sacrificare il rendimento, magari anche fornendo rendimenti piu' elevati.

Passare a obbligazioni di qualita' superiore puo' significare salire di livello nel rating, ad esempio da obbligazioni corporate con rating BBB a quelle con rating A, o migliorare la qualita' in altre dimensioni.

Le obbligazioni investment grade di qualita' superiore possono offrire risultati simili a quelli delle controparti di qualita' inferiore, fornendo al contempo una potenziale protezione dal rischio di ribasso decisamente maggiore.

Gli emittenti di alta qualita' in settori che vanno dal farmaceutico ai servizi di pubblica utilita' e alle societa' finanziarie di alto livello possono essere interessanti in un contesto di avversione al rischio, dato il loro profilo piu' difensivo. Inoltre, la selezione dei titoli sia all'interno del credito cartolarizzato che della grande varieta' di cedole MBS delle agenzie offre opportunita' interessanti con rendimenti molto interessanti e un rischio di credito minimo.

*Investment Director Reddito Fisso di Capital Group.

Red-

(RADIOCOR) 22-03-25 12:52:24 (0260) 5 NNNN