Bulgaria: Lagarde, con ingresso in euro guadagna sovranita', non ne perde

Da moneta unica benefici anche per sicurezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 nov - Per la Bulgaria 'entrare nell'euro non e' una perdita di sovranita', e' un guadagno'. Lo ha sottolineato la presidente della Bce, Christine Lagarde, intervenendo alla conferenze "Bulgaria alle porte dell'Eurozona" organizzata dal ministero dell'Economia e dalla Banca nazionale di Sofia in vista dell'ingresso del paese nella moneta unica a partire dal primo gennaio. 'Per decenni - ha spiegato Lagarde - la Bulgaria ha operato con un comitato valutario. In pratica, questo ha significato importare la politica monetaria di economie maggiori ma senza voce in capitolo su quelle decisioni'. 'Questo ora cambiera' - ha notato ancora -. Il governatre della Banca nazionale bulgara siedera' il consiglio direttivo della Bce con gli stessi diritti, lo stesso voto e la stessa responsabilita' di ogni altro membro'. L'adozione dell'euro portera' quindi a Sofia maggiore 'prosperita'', in particolare eliminando i costi di conversione tra euro e lev e limitando le fluttuazioni valutarie, e maggiore 'sicurezza', riducendo la vulnerabilita' agli shock globali. I vantaggi, ha messo tuttavia in guardia Lagarde, 'non sono mai automatici': 'Garantendo una transizione trasparente e uno slancio riformatore duraturo, la Bulgaria puo' trasformare la convergenza in una competitivita' duratura e tradurla in standard di vita piu' elevati per tutti i bulgari'. Lagarde ha ammesso che 'lo slancio riformista in Bulgaria ha gia' prodotto risultati impressionanti', ma ha rimarcato che 'il compito ora e' consolidare tale progresso per garantire che non si esaurisca con il miglioramento delle condizioni di finanziamento e l'attenuazione delle pressioni esterne dopo l'adozione'.

Ppa-.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 04-11-25 09:01:54 (0188)EURO 5 NNNN