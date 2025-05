Blu Banca: ispezione Bankitalia evidenzia carenze antiriciclaggio

Da relazione via Nazionale emerse 'inadeguatezze' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Un'ispezione "a spettro esteso" della Banca d'Italia nei confronti di Blu Banca ha fatto emergere, si legge nel fascicolo di bilancio 2024 della spa del gruppo Popolare del Lazio, "un focus riservato all'esame delle azioni intraprese dal gruppo per superare le carenze evidenziate in ambito di AML (antiriciclaggio, ndr) dagli accertamenti ispettivi mirati del 2021". La banca nel bilancio aggiunge che l'ispezione (svoltasi tra il novembre 2023 e il febbraio 2024), "in estrema sintesi, si e' conclusa con risultati nel complesso soddisfacenti sulla capacita' reddituale e sulla dotazione di risorse patrimoniali e liquide del gruppo, evidenziando alcune inadeguatezze".

Il collegio sindacale, nella relazione al bilancio 2024, scrive: "l'ispezione generale avviata da parte della Banca d'Italia che ha interessato entrambi gli Istituti e che si e' conclusa nel mese di 29 febbraio del 2024. Alla data di emissione della presente relazione non sono pervenute a questo Organo di controllo o alla Societa' altre comunicazioni da parte dell'Autorita' di vigilanza. Il 'gruppo bancario' ha avviato un articolato piano di 'rimedio' per colmare i gap segnalati e, per quanto abbiamo potuto osservare, le azioni intraprese appaiono coerenti con i rilievi emersi dalla citata ispezione".

Il nome di Blu Banca e' emerso in settimana in un'ordinanza del Gip di Roma, Flavia Costantini, in relazione ai conti correnti intestati a un gruppo di societa' facenti parte di un gruppo imprenditoriale della Capitale sotto inchiesta per appalti pilotati nelle gare per il rifacimento delle strade di Roma in occasione, tra l'altro, di Ryder Cup e Giubileo.

Ggz

(RADIOCOR) 28-05-25 14:16:03 (0404) 5 NNNN