Bf: utile 2022 sale a 9,3 mln, proposta cedola di 0,04 euro per azione

Cda approva una tantum per a.d. e altri dirigenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 - Bf ha riportato un risultato netto positivo per 9,3 milioni a fronte dei 600mila euro di un anno fa. Il valore della produzione e' aumentato di oltre 4 volte a 1,12 miliardi di euro e l'ebitda e' passato da 16 a 57 milioni di euro. La crescita e' imputabile alla variazione del perimetro di consolidamento, oltre agli effetti di integrazione con le societa' partecipate. CAI e le sue societa' controllate - incluse nel perimetro di consolidamento per dodici mesi nel 2022 e per tre mesi nel 2021 - hanno contribuito al valore della produzione consolidato per 970 milioni (quindi complessivamente per l'87% del totale valore della produzione), rispetto agli 168 milioni del 2021. Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,04 euro per azione dagli 0,03 di un anno fa.

Il cda, su proposta del comitato nomine e col parere favorevole del collegio sindacale ha approvato l'attribuzione di una remunerazione in denaro straordinaria e una tantum all'amministratore delegato e ad altri dirigenti di BF beneficiari del piano di remunerazione ed incentivazione azionario di lungo termine 2020-2022 in deroga alla politica di remunerazione relativa all'esercizio 2022.

fon

(RADIOCOR) 30-03-23 19:59:09 (0698) 5 NNNN