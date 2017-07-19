BDL Capital Management: Fed, lo stop al QT cambia gli equilibri monetari - PAROLA AL MERCATO

di Laurent Chaudeurge* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 dic - Il 1 dicembre 2025 la Fed ha interrotto il suo QT (Quantitative Tightening) per consentire al proprio bilancio di tornare a crescere. In teoria si tratta di un semplice aggiustamento tecnico per evitare una carenza di riserve bancarie. Ma in pratica questa decisione non e' affatto irrilevante. Come osserva Ray Dalio, fondatore dell'hedge fund Bridgewater Associates, vedere la banca centrale ricreare riserve in cima al ciclo economico - quando le valutazioni sono talvolta eccessive, gli spread di credito ai minimi e la disoccupazione a solo il 4,3%, non e' abituale. I mercati non si preoccupano perche' il Quantitative Easing (QE) post-2008 non ha prodotto inflazione. Ma questa volta la Fed sta stimolando l'economia in fase di espansione e non di contrazione, mentre i vincoli introdotti dopo il 2008 si stanno lentamente allentando.

Per comprendere a pieno il nuovo scenario che si sta delineando, occorre ripartire da cio' che e' cambiato dopo il 2008. Prima della grande crisi finanziaria, il sistema bancario funzionava in modo molto piu' semplice: requisiti di liquidita' bassi, riserve non remunerate e livelli di capitale regolamentare modesti. Quando la Fed allentava le condizioni di finanziamento, la massa monetaria si riversava nell'economia reale nel giro di pochi mesi e la velocita' della moneta era elevata.

Dopo il 2008, tutto e' cambiato. Il QE ha fatto esplodere le riserve bancarie da 20-40 miliardi di dollari a quasi 3.000 miliardi oggi; tuttavia questa abbondanza di liquidita' non si e' tradotta in credito perche' le regole del sistema sono state profondamente modificate.

Per prima cosa, il regolatore ha imposto alle banche di mantenere rapporti di liquidita' molto piu' elevati per poter fronteggiare eventuali ondate di prelievi da parte dei risparmiatori. Il fabbisogno di attivita' liquide per ciascuna banca e' quindi aumentato di un fattore compreso tra 3 e 5. Di conseguenza, le banche hanno limitato l'espansione del proprio bilancio per preservare la liquidita' e l'attivita' creditizia si e' rallentata.

In secondo luogo, la Fed ha iniziato a remunerare le riserve bancarie. Negli anni Settanta o Novanta, lasciare inattive le riserve non fruttava nulla: l'unico modo per generare reddito era concedere prestiti. Ma nel mondo post-QE la Fed permette alle banche di guadagnare senza rischio e senza fare nulla. E poiche' questa remunerazione funge da tasso 'pavimento', anche famiglie e imprese mantengono la loro liquidita' in strumenti remunerati. Il risultato e' che il circuito tradizionale di trasmissione della politica monetaria si e' inceppato e la moneta in circolazione e' cresciuta lentamente, nonostante gli 8.000 miliardi di dollari aggiunti al bilancio della Fed dal 2008.

*membro del comitato investimenti di BDL Capital Management.

