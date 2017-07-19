Banco Bpm: finanziamento in pool da 159,1mln a Plt energia della famiglia Tortora

Partecipano anche UniCredit, Bper, Credit Agricole Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Plt energia, primario operatore italiano nel settore delle energie rinnovabili e controllato da Plt holding appartenente alla famiglia Tortora, annuncia di aver sottoscritto, tramite la propria sub-holding Plt Res 2, un finanziamento in pool su base 'project finance' con capofila Banco Bpm per 159,1 milioni di euro. L'operazione e' finalizzata all'acquisizione e al rifinanziamento di un portafoglio composto da sei impianti fotovoltaici a terra situati in Piemonte e Sicilia, per una capacita' complessiva di circa 165 MWp.

Il finanziamento in pool e' stato strutturato da Banco Bpm che ha agito come global coordinator, bookrunner e facility agent; UniCredit, Bper Corporate & Investment Banking, Cre'dit Agricole Italia intervenuti in qualita' di mandated lead arranger; e da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Mediocredito Centrale partecipanti come lead arranger.

Stefano Marulli, ad di Plt energia, ha detto: 'questa operazione rappresenta un ulteriore passaggio strategico nel percorso di crescita del gruppo e conferma la solidita' del nostro piano industriale. Il supporto di primari istituti finanziari e la fiducia da essi dimostrata rappresentano per noi un elemento fondamentale, rafforzando ulteriormente la nostra capacita' di contribuire in modo concreto alla transizione energetica del Paese'.

Nell'operazione gli istituti finanziari sono stati assistiti dallo studio legale Advant Nctm, mentre gli advisor che hanno supportato la societa' sono stati Rothschild&Co per gli aspetti finanziari, lo studio Bonelli Erede in qualita' di advisor legale, Fichtner in qualita' di advisor tecnico, PwC in qualita' di model auditor e lo Studio Legale e Tributario Rossi Rossi & Partners per gli aspetti legali relativi all'hedging financing.

Da ricordare che Plt Holding ha di recente presentato una terza lista per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, candidando l'ex ad della banca, Luigi Lovaglio, estromesso dalla lista stilata dal board della banca senese. La holding della famiglia Tortora detiene l'1,2% circa di Banca Mps.

com-emi.

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