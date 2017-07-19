Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bcp: assemblea nomina nuovo cda, Borriello presidente, Crosta a.d.

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Nuova governance per Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. L'assemblea della banca, svoltasi con la modalita' del rappresentante designato, senza soci in presenza, ha approvato il bilancio 2025 ed ha poi nominato il nuovo cda sulla base della lista, unica depositata, presentata dal consiglio uscente. Il nuovo cda, in occasione dell'insediamento, ha nominato nuovo presidente Domenico Borriello mentre Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco sono i Vicepresidenti. Mario Crosta, Direttore Generale della banca dal gennaio del 2024, entra in consiglio e assume, da oggi, la carica di amministratore delegato. Borriello, gia' consigliere della banca, in una nota ringrazia i consiglieri uscenti "per l'impegno, la dedizione e la competenza dimostrati". Il rinnovo della governance era stato richiesto dalla Banca d'Italia. Nel nuovo cda della banca di territorio, che opera tramite una rete di 56 filiali tra Campania e Lazio, entra anche un consigliere espressione dei soci finanziatori: Rosaria Giampetraglia.

            Ggz

            (RADIOCOR) 05-05-26 16:32:06 (0592) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.