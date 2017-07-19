Bcp: assemblea nomina nuovo cda, Borriello presidente, Crosta a.d.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mag - Nuova governance per Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. L'assemblea della banca, svoltasi con la modalita' del rappresentante designato, senza soci in presenza, ha approvato il bilancio 2025 ed ha poi nominato il nuovo cda sulla base della lista, unica depositata, presentata dal consiglio uscente. Il nuovo cda, in occasione dell'insediamento, ha nominato nuovo presidente Domenico Borriello mentre Roberto Raiola e Francesco Di Ruocco sono i Vicepresidenti. Mario Crosta, Direttore Generale della banca dal gennaio del 2024, entra in consiglio e assume, da oggi, la carica di amministratore delegato. Borriello, gia' consigliere della banca, in una nota ringrazia i consiglieri uscenti "per l'impegno, la dedizione e la competenza dimostrati". Il rinnovo della governance era stato richiesto dalla Banca d'Italia. Nel nuovo cda della banca di territorio, che opera tramite una rete di 56 filiali tra Campania e Lazio, entra anche un consigliere espressione dei soci finanziatori: Rosaria Giampetraglia.

Ggz

(RADIOCOR) 05-05-26 16:32:06 (0592) 5 NNNN