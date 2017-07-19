Banca Finint: l'ad Izzi, Nordest qualita' straordinarie ma manca cultura della finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 18 feb - "Il tessuto imprenditoriale del Nordest ha qualita' straordinarie ma e' di fonte ad una sorta di 'sliding doors' tra il prendere coscienza della necessita' di crescere e il ripiegare su se' stesso". Cosi' l'ad del Gruppo Banca Finint Lucio Izzi nel suo intervento alla tappa di Padova dei Private Equity Days 2026 - Veneto organizzati da il Sole 24 Ore e attualmente in corso a Villa Ottoboni.

"Le imprese del territorio hanno fatto un buon lavoro nel mettere ordine nella propria capital structure ma sono ancora troppo piccole e soffrono di carenze di risorse e capitali per prendere una posizione di capofila nelle sfide globali.

Nel contempo molte di queste imprese si trovano di fronte ad un passaggio generazionale che non e' mai scontato. Come Banca Finint non siamo una banca di credito tradizionale ma vantiamo una leadership nazionale nel campo dei minibond.

Strumenti sartoriali che garantiscono capitali per la crescita e avvicinano le imprese a quella disciplina finanziaria che e avvicina al mercato delle quotazioni".

Ma e' lo stesso ad del gruppo Banca Finint a lamentare che lo strumento del minibond non ha preso le dimensioni che avrebbe potuto in questi anni "Manca ancora sul territorio quella cultura finanziaria e quella sensibilita' alla crescita che qui troverebbe invece un humus straordinario per le caratteristiche di innovazione, competenza e capacita' di fare impresa che questo territorio puo' vantare in tutto il continente - ha aggiunto Izzi. - E noi spesso svolgiamo un compito anche di abilitatori semantici per avvicinare le imprese ai fondi: fondi che assicurano una disciplina strategica, l'accesso a network internazionali ma anche competenze e l'attrazione di talenti di cui le imprese hanno sempre bisogno".

Col-ric

