ARK Invest: bolla AI? Ecco perche' stavolta e' diverso - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Nei nostri modelli stimiamo che la spesa per sistemi di data center, pari a circa 500 miliardi di dollari nel 2025, possa quasi triplicare entro il 2030, raggiungendo circa 1.400 miliardi. Questa visione si basa sull'analisi del rapporto tra investimenti in sistemi e ricavi software. Durante la fase di espansione del cloud, gli investimenti in sistemi rappresentavano circa il 50% dei ricavi software, per poi comprimersi verso il 20% con la maturazione della tecnologia cloud. Se i mercati globali del software e del cloud cresceranno significativamente grazie a prodotti e servizi guidati dall'AI, anche un rapporto investimento/ricavi prudente puo' supportare livelli di spesa molto piu' elevati.

Sul fronte consumer, vediamo assistenti AI e applicazioni agentiche come un nuovo sistema operativo per i consumatori.

I primi esempi, come i flussi di e-commerce guidati dall'AI, suggeriscono uno spostamento verso un'esperienza in cui gli utenti non si limitano piu' a cercare o navigare, ma delegano, revisionano e approvano. Sul lato enterprise, riteniamo che l'AI stia superando soglie pratiche di capacita', soprattutto nello sviluppo software e in altri ambiti di lavoro cognitivo. Quando gli strumenti passano da 'demo interessante' a 'abbastanza affidabile da essere utilizzata', l'adozione puo' accelerare in modo non lineare.

E' importante sottolineare che i ricavi stanno gia' emergendo nei mercati privati, dove gran parte dell'innovazione ha luogo. Vediamo sviluppatori di modelli AI e aziende di applicazioni native AI raggiungere rapidamente livelli significativi di ricavi ricorrenti, spesso con team molto piu' piccoli rispetto alle precedenti generazioni di software SaaS. Questo rappresenta un forte segnale sia di product-market fit sia di leva operativa.

In conclusione, i livelli di investimento nell'AI sono elevati e la narrativa di mercato puo' talvolta essere eccesiva. Tuttavia, riteniamo che le fondamenta di questo ciclo siano profondamente diverse da quelle di una bolla puramente speculativa. La combinazione, gia' visibile, di forti riduzioni dei costi, rapida adozione, accelerazione degli investimenti e crescita dei ricavi supporta la nostra visione: la domanda e' reale e siamo ancora nelle fasi iniziali di una transizione pluriennale destinata a trasformare il mondo software, sia dal lato dei consumatori che da quello aziendale.

