            Notizie Radiocor

            Acciona: Patimo, guardiamo a maxi gare Rfi nel 2026

            'Cresciuti molto grazie a Pnrr, da qui 25% fatturato 2025' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - 'Sul fatturato di 200 milioni di euro che faremo quest'anno, circa 50 milioni di euro vengono dal Pnrr; realizzazioni che abbiamo dovuto fare in priorita', accelerando i cantieri, e che ci hanno consentito di poter sfruttare al meglio le due cose: realizzare le opere nel miglior tempo possibile; aumentare i ricavi complessivi della filiale in Italia. Questo ci ha fatto crescere enormemente. Quello che ci preoccupa e' mantenere questa continuita' degli investimenti e dei ricavi, ma siamo fiduciosi'. Lo ha detto il country manager di Acciona Italia, Luigi Patimo a margine della celebrazione dei 25 anni di attivita' della societa' nel mercato italiano. Il manager ha anche riferito che Acciona guarda con interesse alle gare previste nel prossimo anno per l'alta velocita' ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria. 'Ci sono dei macro lotti di due miliardi di euro che arriveranno nel prossimo anno', ha ricordato il country manager per l'Italia di Acciona.

            Fro.

