Acciona: celebra 25 anni attivita' in Italia, fatturato verso 200 mln e 700 dipendenti

Il gruppo di costruzioni spagnolo Acciona ha celebrato i 25 anni di attivita' in Italia. Con questo evento, svoltosi questa mattina a Roma alla presenza dei vertici del gruppo e di personalita' della politica e delle istituzioni, la societa' iberica ha voluto ricordare che dal 2000, anno della costituzione di una stabile organizzazione in Italia, e' diventata 'la prima societa' privata nel settore del ciclo idrico integrato, con un fatturato prossimo ai 200 milioni di euro e un organico di oltre 700 dipendenti', come ha ricordato Luigi Pati'mo, Country manager per l'Italia.

'Gratitudine e soddisfazione - ha detto Pati'mo - sono le parole che accompagnano questo importante traguardo. Credo che possiamo parlare di una vera e propria storia irripetibile'. 'Abbiamo avviato il nostro percorso con progetti concreti e competitivi - ha detto ancora il manager - e oggi riceviamo riconoscimenti per il contributo apportato a iniziative strategiche per l'Italia'. Tra le 40 grandi opere realizzate in Italia ci sono i dissalatori realizzati a Reggio Calabria e in Sicilia e quello di tipo industriale in Sardegna, al servizio della raffineria Saras (premiato dal Global Water Intelligence come migliore impianto ad uso industriale al mondo). Tra le infrastrutture complesse, il gruppo ricorda anche l'Alta Velocita' di Bologna, il People Mover di Fiumicino e la diga foranea offshore nel porto di Ravenna, in corso di realizzazione.

