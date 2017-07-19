Zetronic Group: controllata Mechatronix acquisisce ex Lear di Grugliasco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 apr - Oggi Zetronic Group, realta' industriale che opera nel settore della meccatronica integrando competenze multidisciplinari in ambito meccanico, plastico, elettronico e software, attraverso Mechatronix, ha siglato l'acquisizione del ramo d'azienda dell'ex stabilimento Lear di Grugliasco (To). Un accordo storico che apre una nuova stagione di rilancio produttivo per il sito e per i suoi 365 lavoratori.

A partire dal 1 maggio 2026, l'ex stabilimento Lear di Grugliasco, storica azienda di sedili per il brand Maserati ferma da oltre quattro anni, passa ufficialmente a Mechatronix, nuova societa' controllata per il 55% da Zetronic, con sede a Padova. L'intesa e' stata sottoscritta con il pieno accordo delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm di Torino e con il supporto della Regione Piemonte, che ha concorso alla definizione degli strumenti di tutela occupazionale.

Per accompagnare la fase di riorganizzazione e rilancio industriale, e' prevista l'attivazione di 24 mesi di Cassa Integrazione Straordinaria per riorganizzazione, concordata con Regione Piemonte e oggetto di formale richiesta nei prossimi giorni.

Il progetto industriale messo a punto da Mechatronix, gia' condiviso con le parti, e' ambizioso e diversificato: 20 mln euro di investimenti per la riconversione del sito in sei aree produttive complementari: produzione e assemblaggio di veicoli elettrici L6 e L7 (e-mobility); realizzazione di strutture per pannelli fotovoltaici; produzione di sedili per aeronautica e avionica (previo ottenimento delle relative certificazioni di settore); stampaggio di prodotti in metallo e assemblaggio di assiemi per automotive; assemblaggio di prodotti meccatronici e di cablaggi; riciclo di batterie ed economia circolare dell'energia.

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(RADIOCOR) 30-04-26 16:22:32 (0785) 5 NNNN