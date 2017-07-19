Zes unica: Sbarra, estensione a Umbria rafforza competitivita' e investimenti

Incontro promosso da Confindustria Umbria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, e' intervenuto questa mattina all'incontro 'ZES Unica e competitivita' territoriale: quali scenari per l'Umbria', promosso da Confindustria Umbria a Terni. 'L'allargamento del perimetro della ZES Unica all'Umbria, cosi' come alla regione Marche, rappresenta un'opportunita' per valorizzare regioni in transizione con potenzialita' rilevanti e supportare la loro capacita' di attrarre nuovi investimenti' ha dichiarato il Sottosegretario Sbarra, aggiungendo: 'Il modello, gia' operativo nel Mezzogiorno, ha dimostrato risultati concreti in termini di crescita economica, occupazione e rafforzamento della competitivita' dei territori'. 'La Legge di Bilancio 2026 - ha evidenziato il Sottosegretario - rafforza ulteriormente la misura attraverso un incremento delle risorse disponibili, una programmazione triennale stabile e procedure amministrative semplificate. L'obiettivo e' creare un contesto favorevole agli investimenti, assicurare tempi certi e sostenere l'operativita' delle imprese, senza sostituirne il ruolo, ma rafforzandolo'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-11-25 13:02:33 (0351)GOV,PA 5 NNNN