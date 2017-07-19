Webuild: a Piazza Venezia svelata la terza opera di 'Murales'

Nel cantiere romano l'opera di Elisabetta Benassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 dic - Nel cantiere per la realizzazione della fermata della metropolitana di Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma e' stata svelata la terza opera di 'Murales'. Lo comunica Webuild in una nota, informando che l'opera di arte contemporanea si chiama 'Tools', e' stata realizzata da Elisabetta Benassi, ed e' 'dedicata al lavoro di maestranze e archeologi impegnati nella costruzione di una Roma moderna'. La nota ricorda che il progetto artistico Murales e' realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale e in collaborazione con le Soprintendenze competenti, con l'obiettivo di trasformare il cantiere in un simbolo di innovazione e rigenerazione urbana, coniugando la bellezza di Roma con la sua necessita' di evolvere.

