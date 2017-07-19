Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Webuild: a Piazza Venezia svelata la terza opera di 'Murales'

            Nel cantiere romano l'opera di Elisabetta Benassi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 dic - Nel cantiere per la realizzazione della fermata della metropolitana di Piazza Venezia della linea C della metropolitana di Roma e' stata svelata la terza opera di 'Murales'. Lo comunica Webuild in una nota, informando che l'opera di arte contemporanea si chiama 'Tools', e' stata realizzata da Elisabetta Benassi, ed e' 'dedicata al lavoro di maestranze e archeologi impegnati nella costruzione di una Roma moderna'. La nota ricorda che il progetto artistico Murales e' realizzato grazie al consorzio costruttore della Linea C della Metropolitana di Roma guidato da Webuild e Vianini Lavori, con il patrocinio di Roma Capitale e in collaborazione con le Soprintendenze competenti, con l'obiettivo di trasformare il cantiere in un simbolo di innovazione e rigenerazione urbana, coniugando la bellezza di Roma con la sua necessita' di evolvere.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 06-12-25 10:00:22 (0138)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Webuild 3,362 +1,63 17.35.29 3,32 3,394 3,32


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.