Virus Cina: Assolatte, strascichi effetti coronavirus interesseranno settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 feb - L'allarme coronavirus rischia di spostarsi dal piano sanitario a quello economico. E anche l'Italia ne sarebbe fortemente penalizzata: l''allarme Cina' coinvolge il food&beverage italiano, per cui l'export e' vitale, dice Assolatte. Infatti, spiega Assolatte, non solo la Cina rappresenta il 17% del Pil mondiale ma e' anche il primo importatore di prodotti alimentari provenienti da tutto il mondo, Italia compresa. E la sua 'fame' di cibo continua a crescere in modo significativo: solo nel 2019 l'import alimentare e' aumentato del 12% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il problema adesso in Cina riguarda perlopiu' la fornitura di materie prime, spiega Assolatte. La logistica cinese e' paralizzata: in alcune aree del Paese la circolazione e' stata limitata e diversi scali marittimi stanno rallentando le attivita' di carico e scarico a causa della carenza di mezzi e di personale. 'Con ogni probabilita' gli strascichi che questo virus si lascera' alle spalle interesseranno anche il settore lattiero-caseario, per cui la Cina ha rappresentato finora un mercato dalle grandi potenzialita' - afferma Giuseppe Ambrosi, presidente di Assolatte - I consumatori cinesi si stanno interessando sempre di piu' ai nostri prodotti e negli ultimi anni l'export caseario italiano in Cina e' cresciuto in modo esponenziale'.

