Vino: Vinitaly, in 2022 -5,4% volumi vendita Distribuzione Moderna

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Il 2022 e' stato un anno difficile per il mercato del vino nella Distribuzione Moderna a causa degli aumenti di costo delle produzioni e dei prezzi al pubblico. Il 2023 potrebbe essere ancora un anno difficile per i volumi, a causa del pieno manifestarsi degli effetti legati al prezzo, ma potrebbe anche verificarsi un recupero nel secondo semestre, se l'inflazione calera' e se le promozioni diventeranno piu' incisive. Questo il quadro che verra' presentato in dettaglio dall'istituto di ricerca Circana (gia' Iri) a Vinitaly (a Verona dal 2 al 5 aprile), nel corso della 19esima tavola rotonda su vino e Distribuzione Moderna, organizzata da Veronafiere. Nel dettaglio, il vino venduto dalla Distribuzione Moderna ha registrato nel 2022 un calo delle vendite dell'1,8% a valore e del 5,4% in volumi. Per quanto riguarda gli spumanti, il calo e' stato dello 0,2% a valore e del 4,7% a volumi (-0,2% se si esclude il Prosecco), mentre per i vini liquorosi si e' registrato un -8,5% a valore e -12,6% a volumi. Per quanto riguarda i vini piu' venduti attraverso il canale della Distribuzione Moderna, sul podio il Prosecco (Veneto e Friuli V.G.) con 46 milioni di litri venduti (-11,9% e -3,6% a valore), il Chianti (Toscana) con 17 milioni di litri (-8,4% e -3,5%), il Lambrusco (Emilia Romagna) con quasi 17 milioni di litri (-9,4% e -4,2%). Si fanno notare le buone performance del Nero d'Avola (Sicilia) al decimo posto con quasi 8 milioni di litri, il Pignoletto (Emilia Romagna) al 12esimo posto con 6 milioni di litri, il Primitivo (Puglia) al 13esimo posto con quasi 6 milioni di litri. La classifica dei vini 'emergenti', cioe' quelli col maggior tasso di crescita rispetto all'anno precedente, elaborata a valore, mostra sul podio: Ribolla (Friuli V.G.) con +12%; Muller Thurgau (Trentino Alto Adige) con +10%; Vermentino (Sardegna, Liguria, Toscana) con +9,9%. Da segnalare i buoni piazzamenti in questa classifica di Vernaccia (Toscana), Orvieto (Umbria, Lazio), Nebbiolo (Piemonte, Lombardia). 'Lo scenario geo-politico e le conseguenze sui prezzi hanno generato effetti non marginali sulle vendite, che pero' hanno resistito evitando un tracollo', ha dichiarato Virgilio Romano, Business Insight Director di Circana (gia' Iri). 'La fine del Covid potrebbe dare piu' certezze a tutti. Nel corso della tavola rotonda presenteremo i dati dei primi mesi dell'anno, in modo da approfondire i primi segnali che vengono dai mercati e che potrebbero condizionare il 2023. Senza drammatici ulteriori aumenti dei prezzi, le Cantine e la Distribuzione potranno tornare a confrontarsi sulla base delle scelte aziendali e delle strategie di medio-lungo periodo', ha aggiunto.

