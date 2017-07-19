Vertice Ue: Irlanda preoccupata per vigilanza mercati centralizzata, ma nessuna "linea rossa"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bilzen, 12 feb - L'Irlanda ha 'preoccupazioni' sulla supervisione centralizzata dei mercati finanziari, tuttavia il premier Micheal Martin ha indicato alla stampa che 'non userei il termine 'linee rosse' sul tema dell'unione del risparmio e degli investimenti. Il premier ha confermato che timori riguardano l'autorita' unita' unica circa 'l'impatto sui servizi finanziari degli Stati visto che l'Irlanda e' un attore importante in questo settore: e' qualcosa cui dovremmo prestare attenzione'. Nondimeno, Martin ritiene che 'nel contesto delle proposte della Commissione, credo ci sia una zona di atterraggio'. Sulla 'preferenza europea', l'Irlanda e' estremamente cauta anche se il premier si dichiara confortato per cio' che ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa in termini di applicazione e utilizzo di tale principio: comprendiamo il problema in termini di necessita' di resilienza industriale in Europa e nello stesso tempo, stiamo concludendo accordi commerciali in tutto il mondo, direzione in qualche modo in contrasto con un approccio piu' protezionistico in Europa. Occorre trovare un equilibrio: e' necessaria una maggiore autosufficienza nelle aree chiave, ridurre il rischio in termini di dipendenza eccessiva pero' dobbiamo proteggere l'etica del libero scambio aperto dell'Unione Europea'.

Aps.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-02-26 12:34:19 (0348)EURO 5 NNNN