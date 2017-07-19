Vertice Ue: firma accordo con Mercosur rinviata di tre settimane

Era prevista sabato, il freno di Francia, Italia e Polonia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 dic - Un rinvio di qualche settimana per la firma dell'accordo di libero scambio Ue-Mercosur. Questa la decisione del Consiglio europeo che si e' concluso nella notte. La firma era prevista sabato in Brasile, ma le proteste del mondo agricolo europeo in paesi chiave, dalla Francia all'Italia alla Polonia, ma anche di Belgio, Irlanda, Austria, Ungheria, e la frenata da parte dei rispettivi governi ha imposto un rinvio. 'Dopo 26 anni abbiamo concordato di firmare non sabato, ma tre settimane dopo. Penso che il mondo non abbia perso molto con queste tre settimane dopo 26 anni, quindi apprezzo il fatto che siamo uniti pur nella nostra diversita'. E nonostante tutte le nostre differenze, prendiamo decisioni anche all'unanimita' quando e' necessario"., ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente del brasile Lula aveva indicato gia' ieri che avrebbe consultato il leader del Mercosur ( di cui fanno parte anche Argentina, Paraguay e Uruguay) sul rinvio.

