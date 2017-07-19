Venture capital: nel III trimestre investiti in Italia 261 milioni in 75 round -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ott - Guardando ai primi nove mesi dell'anno, in termini di numero di round (282) e di ammontare investito (759 milioni di euro), il 2025 risulta in linea con il 2024, ma continua a mancare la presenza di operazioni di grandi dimensioni. Guardando alle tipologie di round nello stesso periodo, un round su cinque e' stato un Bridge, mentre i round Serie A hanno catalizzato il 36% del capitale investito. Escludendo gli outlier, l'ammontare investito nei round Serie A nei primi nove mesi del 2025 e' gia' paragonabile all'intero 2024. Come gia' osservato in passato, e in linea con i principali trend in corso a livello europeo, il settore Smart City ha attratto il maggior numero di round nei primi nove mesi del 2025 (43) seguito da Software (37) e FinTech (35). Poiche' nei primi nove mesi del 2025 non sono stati registrati mega round, la distribuzione dell'ammontare investito tra i diversi settori risulta sostanzialmente proporzionale al numero di round. Nel dettaglio del terzo trimestre, i round Pre-Seed e Seed hanno rappresentato il 68% del totale, mentre non e' stato registrato alcun round Serie B. In termini di ammontare, i due round Serie C hanno inciso per il 34% del totale investito nel trimestre (261 mln). Nel terzo trimestre 2025, il numero di round e l'ammontare investito nella fase di Serie A sono stati inferiori alla media degli ultimi due anni. Guardando all'ammontare investito, Software, Smart City, e FinTech catalizzano due terzi del totale con rispettivamente 91, 39 e 35 milioni di euro investiti. A livello europeo, con 15 miliardi di euro raccolti in 2.344 round, il terzo trimestre 2025 registra una flessione nel numero di operazioni rispetto al trimestre precedente, mentre l'ammontare investito resta stabile da 11 trimestri, attestandosi intorno ai 15 miliardi di euro.

Infine, presentato anche un focus sul settore SpaceTech realizzato in collaborazione con Cdp Venture Capital Sgr.

Dopo la correzione del mercato del venture capital nel 2022, gli investimenti in SpaceTech e DefenceTech hanno registrato una ripresa nel 2023 e nel 2024, con un forte slancio e prospettive di crescita indicate dal primo semestre del 2025.

A livello globale sono stati registrati 202 round per 5,7 miliardi di euro investiti nello SpaceTech e 361 round e 25,4 miliardi di euro nel DefenceTech. Il Nord America domina il settore SpaceTech in termini di ammontare investito, ma l'Europa sta crescendo in modo costante (1,29 miliardi di euro in 86 round nel 2024). Per numero di operazioni, l'Asia compete ormai con il Nord America, mentre la quota europea e' in diminuzione. In Italia, lo SpaceTech ha registrato nel 2023 una forte crescita, con un aumento senza precedenti di capitali e operazioni che ne ha rafforzato il peso all'interno del venture capital nazionale, prima di un rallentamento nel 2024. Nel 2023 sono stati investiti 132,5 milioni di euro in 8 round, contro 77,8 milioni di euro in 19 round nel 2024.

