Venezuela: Big Oil Usa vogliono "serie garanzie" da Trump prima di investire (Ft)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 gen - Le Big Oil statunitensi vogliono "serie garanzie" da Washington prima di effettuare grossi investimenti in Venezuela. Lo scrive il Financial Times, che racconta dei colloqui, ieri, tra funzionari statunitensi e massimi dirigenti del settore energetico a Miami, proprio mentre Trump dava prova di potere assoluto sui mercati globali del greggio, prendendo il controllo del settore petrolifero venezuelano. Domani, i manager dei principali gruppi petroliferi statunitensi incontreranno Trump alla Casa Bianca: al presidente, secondo le fonti del Financial Times, chiederanno solide garanzie legali e finanziarie prima di accettare di investire capitali in Venezuela. "Nessuno vuole entrare in gioco quando un tweet a caso puo' cambiare l'intera politica estera del Paese", ha affermato un investitore di private equity specializzato nel settore energetico, parlando con il Financial Times.
