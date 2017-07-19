Usa: numero trivelle petrolifere attive -3 a 409

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 13 feb - Il numero delle trivelle petrolifere attive negli Stati Uniti e' diminuito, la scorsa settimana. Stando al rapporto di Baker Hughes, infatti, i pozzi attivi negli ultimi sette giorni sono stati 409, 3 in meno della settimana precedente. Il dato e' molto distante dal picco di 1.609 toccato nell'ottobre del 2014, ma e' comunque lontano dal minimo registrato durante la pandemia di coronavirus a 172. All'inizio del marzo 2020, prima della crisi provocata dal Covid-19, le trivelle attive erano 682.

