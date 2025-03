Usa: Ism manifatturiero, ordini in pausa per incertezza su dazi e inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 3 mar - L'aggressiva politica sui dazi del presidente statunitense, Donald Trump, sta facendo crescere l'inflazione e potrebbe indebolire l'economia. Per questo, i clienti "hanno messo in pausa i nuovi ordini". E' questo il dato piu' importante dell'Ism manifatturiero, l'indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti. A febbraio, il dato e' rimasto in positivo, scendendo dai 50,9 punti del mese precedente a 50,3 punti, contro attese per un ribasso a 50,6.

L'indice ha registrato il secondo mese di fila in espansione dopo 26 mesi in contrazione, ma il dato sui nuovi ordini e' sceso di 6,5 punti a 48,6 punti: "E' il risultato dell'incertezza sui dazi", ha commentato un executive di una societa' di trasporti, parlando con Ism. "Non c'e' una chiara direzione dell'amministrazione su come saranno imposti i dazi, quindi e' piu' difficile capire che impatto avranno sulle aziende".

