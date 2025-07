Urbanistica: Boeri, sono architetto non 'cementificatore', amo Milano

'Fiducia in magistratura, ma non serve demolire un modello' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - 'Amo questa citta'. Sono un architetto e non un 'cementificatore'. E ho fiducia nel lavoro della magistratura'. Cosi' in un lungo post sui social l'architetto Stefano Boeri, tra gli indagati nell'inchiesta sull'urbanistica di Milano da parte della procura. 'Al netto di una opportuna indagine su eventuali illegalita' - prosegue Boeri - non serve all'Italia la demolizione di un modello, quello milanese, di governo della complessita' urbana. Un modello che da almeno venticinque anni ha saputo produrre, grazie ad una serie di straordinarie accelerazioni, ricchezza per un intero Paese'.

