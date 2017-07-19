Unhate Foundation: supporta progetto ART4MIND di Fondazione Policlinico Universitario Gemelli

Unhate e' sostenuta da Edizione, Mundys e Adr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ott - E' stato firmato oggi un accordo di collaborazione con cui Unhate Foundation, realta' presieduta da Alessandro Benetton e sostenuta da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma, supportera' il progetto ART4MIND della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, con il patrocinio della Regione Lazio.

Migliorare il benessere dei pazienti psichiatrici del Policlinico Gemelli e facilitarne al massimo le relazioni sociali: e' questo il primo obiettivo di ART4MIND, iniziativa che nasce dall'incontro del Prof. Gabriele Sani, direttore della UOC di Psichiatria del Policlinico Gemelli a Roma con Unhate Foundation, realta' fortemente impegnata nel contrasto all'odio e al disagio sociale tra i giovani 'under 30', attraverso l'arte e lo sport. ART4MIND prevede la realizzazione di una piattaforma innovativa che integra medicina, cultura, arte, scienza dei dati e tecnologie digitali per dar vita a un nuovo modello per la cura del disagio mentale che verra' sperimentato per la prima volta nel reparto di day-hospital della UOC di Psichiatria del Policlinico Gemelli.

ART4MIND vuol essere cosi' una risposta innovativa al malessere mentale che sta diventando un'emergenza silenziosa tra i giovani italiani. Oltre il 42% dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni ha dichiarato di aver sofferto di ansia e depressione, fenomeni correlati al crescente isolamento sociale e alla difficolta' nelle relazioni (Rapporto ISTAT, 2024). Depressione, disturbi della percezione del se', disturbi d'ansia, disturbo ossessivo-compulsivo e schizofrenia colpiscono sempre piu' frequentemente i giovani sotto i 30 anni, in particolare le donne o i NEET (le persone che non lavorano e non studiano).

Artisti under 30 avranno l'opportunita' di trascorrere periodi di residenza nel reparto di day-hospital della UOC di Psichiatria del Policlinico, per intervistare medici e operatori e cogliere tutta la complessita' di cosa significa prendersi cura della sofferenza psichica. Artisti, scrittori, poeti potranno cosi' ideare le opere all'interno degli stessi spazi e realizzare laboratori creativi con i pazienti. La convinzione di fondo, supportata da studi scientifici preliminari (Health Evidence Network, synthesis report 67 - WHO 2019), e' potente e rivoluzionaria: la bellezza e' curativa.

L'obiettivo e' dar vita a un processo di cura che nutre l'anima, concependolo secondo i principi dell'Arts in Health, e cioe' dell'impiego di arte e cultura come strumenti di terapia integrata.

Ogni fase di ART4MIND sara' monitorata e documentata per fini di ricerca scientifica, con l'obiettivo di sistematizzare il modello ART4MIND e renderlo replicabile. L'auspicio e' di estendere questo nuovo approccio dall'Unita' di Psichiatria del Gemelli a strutture ospedaliere in altri territori, in collaborazione con Enti e Istituzioni interessate.

Il team artistico organizzato da Unhate Foundation, che ha gia' iniziato ad affiancare l'equipe del Prof. Sani, e' composto da professionalita' diverse e multidisciplinari: il curatore di 21ART e del progetto Cesare Biasini Selvaggi; l'artista Alfredo Pirri, i giovani Giuseppe Matera e Mario Rossi, il 'Poeta della Serra', la designer Sara Bologna.

'Progetti come ART4MIND incarnano perfettamente la missione della Fondazione Gemelli: mettere la persona al centro e promuovere percorsi di cura innovativi che uniscono scienza, cultura e solidarieta',' dichiara Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico Gemelli.

'La collaborazione con Unhate Foundation e' un esempio virtuoso di come mondi apparentemente distanti - quello della ricerca clinica e quello della creativita' - possano convergere su un obiettivo comune: migliorare la qualita' della vita dei pazienti e generare valore sociale. E' un modello di partenariato che intendiamo sostenere e far crescere, perche' crediamo che la salute passi anche attraverso la bellezza e la partecipazione.' 'E' per noi un onore e una grande sfida lavorare assieme alla Fondazione Policlinico Gemelli nello sviluppo di ART4MIND', commenta Alessandro Benetton, Ideatore e Presidente di Unhate Foundation. 'Si tratta di un progetto che rappresenta perfettamente la nostra visione: trasformare le fratture in opportunita', percorrendo nuove strade e sperimentando metodi innovativi. In un momento storico in cui la salute mentale e' ancora stigmatizzata, specialmente tra i giovani, con questa iniziativa intendiamo mettere in sinergia competenze di mondi diversi per far crescere un nuovo modello di cura e ricerca di frontiera e rispondere alla nostra missione di sanare le ferite sociali che alimentano il disagio, l'isolamento e, di conseguenza, anche l'odio'.

'Unhate Foundation, che abbiamo rilanciato meno di un anno fa, e' gia' impegnata su diversi fronti, dal contrasto all'abbandono scolastico alla creazione di opportunita' per la pratica dello sport nelle periferie. Passo dopo passo vogliamo portare il nostro metodo basato sulla discontinuita' anche nel campo sociale, cercando alleanze e facendo cose concrete per affrontare problemi concreti'.

