            Notizie Radiocor

            Unesco: Lollobrigida, Cucina Italiana cresce 4,5% l'anno nel mondo -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - 'Ringrazio il collega Giuli e prima ancora il collega Sangiuliano, con il prezioso sostegno dell'Accademia Italiana della Cucina, della Fondazione Casa Artusi e della rivista La Cucina Italiana che ringrazio. Ringrazio il collega Tajani e con lui tutta la nostra diplomazia. Questo percorso ha visto scendere in campo i nostri testimoni migliori a cominciare dall'Amerigo Vespucci. Ringrazio il collega Crosetto. Ringrazio chi ha contribuito oggi, ma questa vittoria e' dedicata alle generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato questa straordinaria eredita' che si chiama Made in Italy, si chiama Italia, ma rappresenta anche un impegno di lasciare alle generazioni che verranno un'Italia ancora migliore'.

