Unesco: Lollobrigida, Cucina Italiana cresce 4,5% l'anno nel mondo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - 'Ringrazio il collega Giuli e prima ancora il collega Sangiuliano, con il prezioso sostegno dell'Accademia Italiana della Cucina, della Fondazione Casa Artusi e della rivista La Cucina Italiana che ringrazio. Ringrazio il collega Tajani e con lui tutta la nostra diplomazia. Questo percorso ha visto scendere in campo i nostri testimoni migliori a cominciare dall'Amerigo Vespucci. Ringrazio il collega Crosetto. Ringrazio chi ha contribuito oggi, ma questa vittoria e' dedicata alle generazioni che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato questa straordinaria eredita' che si chiama Made in Italy, si chiama Italia, ma rappresenta anche un impegno di lasciare alle generazioni che verranno un'Italia ancora migliore'.

sma.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 10-12-25 17:01:47 (0555)FOOD 5 NNNN