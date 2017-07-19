Umbria: approvata la strategia della Media Valle del Tevere per le aree interne -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Con l'approvazione della Strategia della Media Valle del Tevere - dichiara l'assessore Simona Meloni - diamo concretezza a una visione di sviluppo che mette al centro le persone e i territori. Parliamo di interventi che rafforzano i servizi di base, migliorano la qualita' della vita e costruiscono nuove opportunita' di lavoro, formazione e inclusione. Questa Strategia investe su sanita' territoriale, istruzione, mobilita', spazi pubblici e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, perche' le aree interne non devono essere luoghi marginali, ma comunita' vive, accessibili e capaci di attrarre giovani, famiglie e nuove energie. Il lavoro di coprogettazione con i Comuni - conclude l'assessore - ha permesso di costruire un progetto coerente con i bisogni reali dei territori. Le Aree interne sono una risorsa strategica per l'Umbria e con questa Strategia rafforziamo un modello di sviluppo equilibrato, inclusivo e sostenibile'.

