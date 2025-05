Ue-Usa: Bruxelles, nessuna offerta formale su acquisti Gnl ma disponibilita' a trattare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 2 mag - Al di la' della forma, pur importantissima nelle fasi negoziali, e' evidente che Bruxelles intende aumentare gli acquisti di beni statunitensi di 50 miliardi di euro per evitare una guerra commerciale con gli Stati, che peraltro non ha cercato. La Commissione ha ben accolto ovviamente lo stop per 90 giorni dell'ultima serie di dazi contro mezzo mondo, Ue compresa, tuttavia sono in vigore i dazi precedenti (20% generalizzato). E' il caso delle tariffe del 25% su acciaio, alluminio e automobili. In ogni caso Sefcovic ha precisato al quotidiano finanziario britannico che la Ue non accetterebbe che Washington mantenesse dazi del 10% contro i prodotti europei facendoli passare per soluzione equa.

Il dialogo Eu-Usa sul commercio tende a essere un dialogo tra sordi perche' gli americani non conteggiano il surplus che gli Usa registrano nei servizi: tenendone conto il deficit americano complessivo si aggira sui 50 miliardi di euro. Compensarli con acquisti di gnl, soia e quant'altro non sarebbe un grande problema. 'Cio' che e' molto importante per noi e' capirsi un po' meglio, qual e' la loro posizione, da dove vengono' (cioe' da quale posizione commerciale di partenza - ndr), penso che ci capiscano un po' meglio (ora), che ci sia un po' piu' di comprensione sui dati', ha indicato il commissario al commercio. Aggiungendo tuttavia che 'sarebbe molto difficile' raggiungere un accordo che sia 'chiaramente buono e accettabili per i nostri stati membri e per il parlamento europeo'.

C'e' ancora tempo per dialogare, tuttavia l'effetto dell'incertezza sul commercio con gli Usa sta mettendo a dura prova le economie, le scelte di investimento del business e la propensione dei consumatori. Uno degli argomenti europei per convincere Trump a cambiare strada e' che la Ue puo' dare un contributo notevole a contrastare i flussi incontrollati di importazioni cinesi derivanti dall'impennata della sovracapacita' produttiva specie nel settore acciaio e alluminio. D'altra parte, pero', la stessa Ue cerca di lavorare per riordinare i rapporti commerciali con la Cina per svincolarsi dalla minaccia americana dei dazi a ripetizione a breve termine, dalla sfiducia che nel medio termine gli Usa possano essere considerati un partner prevedibile (secondo molti pure affidabile). E, nello stesso tempo, per ricondurre Pechino alla logica della parita' di condizioni nel commercio in relazione ai sussidi indebiti alle imprese nazionali che falsano il mercato globale.

Bruxelles agisce sempre sul doppio binario. La settimana scorsa ha presentato ai governi una traccia delle offerte che potrebbe fare agli Stati Uniti per voltare pagina e nello stesso tempo ha presentato un elenco di prodotti americani sui quali potrebbero essere fissati dazi nel caso in fallisse il negoziato con gli Usa. Resta sempre sul tavolo l'offerta di zero dazi sui prodotti industriali, che non sembra interessare Trump. Per ora una ritorsione sui servizi digitali viene casomai evocata nel novero delle misure possibili ma non brandita pubblicamente. Contano le divisioni politiche tra i governi: in Francia il tema servizi digitali viene evocato a ogni pie' sospinto, in Italia il governo insiste sulla necessita' di non nutrire una guerra commerciale. Bruxelles si muove con prudenza, come ha dimostrato l'ultima decisione di multare Meta e Apple solo lievemente (200 e 500 milioni di euro rispettivamente) per violazione degli obblighi previsti dal Digital Markets Act.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

